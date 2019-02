Università di Pisa | laureati i primi climatologi

L'ebreo errante si ferma all'Università di Pisa : convegno sul tema 'Shem nelle tende di Yafet' dal 6 all'8 febbraio : L'ebreo errante fa tappa a Pisa. La rappresentazione degli ebrei e dell'ebraismo nella cultura occidentale, ma anche il legame con la magia e la stregoneria, sono i temi al centro del convegno ' Shem ...

Università di Pisa e MIT Massachusetts - 6 collaborazioni di ricerca : ... Letteratura e Linguistica e del dipartimento di Ingegneria dell'informazione; "Waves of Globalization, Between Tradition and Innovation" di Valeria Pinchera del dipartimento di Economia e Management;...

Senza la molecola della felicità scatta la sindrome maniacale : alla ricerca partecipa l'Università di Pisa : ... dal professore Alessandro Usiello dell'Università della Campania e del Ceinge di Napoli e dalla dottoressa Chiara Mazzanti del Fondazione Pisana per la Scienza. La ricerca ha inoltre coinvolto ...

Università di Genova e di Pisa allargano la propria rete per la sperimentazione scientifica responsabile : Da un anno le Università di Genova e Pisa hanno dato vita al Centro 3R, uno strumento di promozione dei principi di Replacement, Reduction e Refinement delle sperimentazioni animali in ambito scientifico. Dopo un anno di intensa attività, i due atenei promotori ampliano oggi il centro, raccogliendo l’adesione del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino. I principi delle 3R non si pongono in contrapposizione alla sperimentazione animale ...

Domenica Pisana ospite all'Università di Catania : Domenico Pisana, presidente del Caffè Quasimodo ospite il 17 gennaio della Società Dante Alighieri, alla Facoltà di Lettere dell’Università di Catania

Università - naufraga il 'progetto Sud' : si dimette il direttore della Normale di Pisa : Vincenzo Barone ha rassegnato le dimissioni da direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. La decisione è scaturita in seguito alle polemiche e al naufragio del progetto di una seconda sede dell'...

Intelligenza artificiale e blockchain : 2 professori dell’Università di Pisa nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico : Giuseppe Attardi e Laura Ricci del dipartimento di informatica dell’Università di Pisa sono stati nominati nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare le strategie nazionali sui temi dell’Intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain. I due docenti dell’Ateneo Pisano sono stati scelti dopo una selezione che ha vagliato candidature a livello europeo e internazionale. In particolare, Laura Ricci metterà a ...

Alimenti salutari dall’elevato valore nutraceutico : la superfrutta nasce nei laboratori dell’Università di Pisa grazie ai raggi UV-B : Dalle ricerche condotte all’Università di Pisa nasce la “superfrutta”, un alimento ricco di antiossidanti e di composti benefici per la nostra salute. Nei laboratori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali la professoressa Annamaria Ranieri e il suo gruppo studiano da anni gli effetti benefici delle radiazioni ultraviolette sulla frutta allo scopo di mettere a punto prodotti salutari dall’elevato valore nutraceutico. ...