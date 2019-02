Ora la figlia della Dandini va a Berlino con il documentario gender

Crollo del Ponte MOrandi di Genova - la figlia del morto vicentino : non sia un sacrificio inutile : Vincenzo Licata , archivio, Laura, che effetto le hanno fatto le immagini dello smontaggio del Ponte viste in tv? «Rabbia, molta rabbia, anche perché il primo moncone che è stato tirato giù è quello ...

Asia Bibi è in Canada - figlia smentisce/ Ultime notizie : 'è ancOra in Pakistan' - Acs 'continuiamo a pregare' : 'Asia Bibi è in Canada': arriva la smentita della famiglia: la donna accusata di blasfemia si troverebbe ancora in Pakistan, incubo non ancora finito.

'Ora le scuse'. La figlia di Minghi scatena il web e minaccia : 'Trottolino amoroso' non si tocca. E sul web si scatena un polverone dopo le dichiarazioni di Alma Minghi , figlia del grande cantante Amedeo Minghi, che difende suo padre attaccato in diretta sabato ...

Alex Del Piero - tale padre tale figlia. Più vista Dorotea? Ecco perché Ora ne parlano tutti : Quando si dice seguire le orme di famiglia. È successo a Cristian, il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che a tredici anni già fa sognare i tifosi giallorossi distinguendosi sul rettangolo verde anche per fairplay. Ricordate? In una partita giocata a settembre scorso, con il portiere avversario a terra per un colpo ricevuto, Cristian ha rinunciato al gol fermando l’azione e poi spiegato davanti alle telecamere (tra l’altro in ...

UK - condannato dopo oltre 30 anni per gli abusi sulla figlia allOra 14enne : Una vicenda alquanto inquietante, purtroppo emersa e accertata soltanto dopo tanto tempo, quando oramai le violenze sessuali e psicologiche erano già state consumate. La vittima è Carol Higgins, una donna che oggi ha quarantanove anni ma che all'epoca dei fatti ne aveva appena quattordici. Vittima di suo padre, Elliot Appleyard, un settantunenne britannico che adesso è stato condannato a venti anni di reclusione da un giudice della Corte di ...

Atletica : brilla ancOra figlia Fiona May : ANSA, - ROMA, 27 GEN - La seconda giornata dei Campionati Italiani di prove multiple indoor a Padova è stata nobilitata da tre record giovanili. Fra questi spicca la miglior prestazione italiana ...

Beautiful anticipazioni americane : la figlia di Hope e Liam è ancOra viva : anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam non è davvero morta Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful: Beth, la figlia di Hope e Liam, è ancora viva! Come suggerivano gli spoiler, il dottor Reese – che ha aiutato la Logan a partorire sull’isola di Catalina – ha scambiato le bambine. […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: la figlia di Hope e Liam è ancora viva proviene da ...

«Ha ucciso mia figlia e poi è scappato in Brasile : Ora estradatelo come Cesare Battisti» : Mi appello alla politica perché ascolti un padre che non ha più pace. Purtroppo la giustizia, finora, non mi ha dato risposte'. Roberto Durastante, padre di Barbara , la 42enne residente località Fol,...

«Da mia figlia al mio lavoro. Sì - sono innamOrato perso : Ripeto, l'applauso finale di quelle 200 persone in piedi a fine degli spettacoli al Cab41 mi ha lasciato il segno dentro. Nutro piacevoli ricordi anche per le volte che mi sono esibito al Colosseo, ...

Lambert innamOrato pazzo : ha presentato la fidanzata Camilla Ferranti alla figlia : Christopher Lambert ha presentato Camilla Ferranti alla figlia Eleanor Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti. Insieme dalla scorsa estate, grazie alla fiction La dottoressa Giò, i due attori sono innamorati pazzi e sognano di sposarsi. Nel frattempo Lambert ha già presentato la fidanzata alla figlia Eleanor, avuta 25 […] L'articolo Lambert innamorato pazzo: ha presentato la fidanzata ...

Eros Ramazzotti papà fiero : mia figlia AurOra? “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti parla del rapporto speciale con la moglie Marica: “Vede solo il mio interesse fisico e artistico” Eros Ramazzotti di sua moglie Marica è oggi innamorato più che mai. Il cantante, che recentemente è volato con la famiglia alle Maldive per godersi una vacanza spensierata, intervistato da Chi ha solo speso parole belle nei […] L'articolo Eros Ramazzotti papà fiero: mia figlia Aurora? “Mi piace come è ...

Sissy - la rabbia di mamma Caterina : “Due anni senza indagare e Ora cercate risposte nel corpo di mia figlia?” : Ai microfoni di Fanpage..it, con il corpo di sua figlia in obitorio in attesa di autopsia, le dure parole di Caterina Martino, la mamma di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria morta dopo un calvario di due anni per un colpo di pistola "Hanno portato via mia figlia con i funerali già fissati per fare l'autopsia: due anni senza indagare e ora cercano risposte nel suo corpo martoriato. A quest'ora avremmo già dovuto sapere chi le aveva fatto ...

Forlì - a 88 anni si innamOra di un 25enne : perde 100mila euro e la figlia la fa interdire : La love story tra una 88enne e un ragazzo di 25 è finita nell'aula del tribunale di Forlì, dopo che la donna ha perso nel giro di poco tempo circa 100mila euro dei suoi risparmi. A denunciare i fatti è stata la figlia dell'ultraottantenne. Nei guai è finito anche un medico psichiatra con l'accusa di falso ideologico per aver certificato la lucidità dell'anziana.Continua a leggere

Retromarcia della figlia di Riina : "Toglierò nome dall'insegna del mio ristOrante a Parigi" : Lucia Riina: "Non volevo provocare né offendere nessuno. Mio padre ha la sua storia, io ho la mia identità di artista e pittrice"