La Giunta per le immunità parlamentari del Senato voterà il 19 febbraio

Diciotti - martedì 19 febbraio il voto in Giunta. Grasso : “Sì al processo per Salvini - altrimenti si apre precedente pericoloso” : Il voto della giunta per le Immunità di Palazzo Madama sul caso della nave Diciotti è stato programmato per martedì 19 febbraio alle 13.30. Ieri, con una relazione di 15 pagine, il relatore e presidente dell’organismo Maurizio Gasparri ha chiesto che non si conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini: è accusato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere i migranti dalla ...

Palumbo-Zannola : Giunta deve trovare soluzione per ippodromo Capannelle : Roma – “Massima solidarieta’ agli operatori del mondo ippico, che hanno manifestato in Campidoglio per avere risposte sul futuro dell’ippodromo delle Capannelle. La disperazione per l’incertezza ha spinto un allevatore a darsi fuoco, un gesto estremo che deve far riflettere la Giunta Raggi, colpevole di inerzia, indifferenza e confusione”. “Da mesi ormai la maggioranza capitolina trascina ...

Diciotti - Giunta per le immunità : Catania valuti corresponsabilità del premier Conte e di Di Maio : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ...

Maurizio Gasparri - presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato - ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Diciotti. Gasparri – eletto con Forza Italia

La Giunta Raggi perde un altro assessore - lascia Pinuccia Montanari : Con le dimissioni di Pinuccia Montanari sale a 7 il numero degli assessori ad aver lasciato la Giunta di Virginia Raggi di loro iniziativa, tra questioni giudiziarie, divergenze politiche e vicende personali. Prima della titolare dell'Ambiente, l'ultimo ad aver rimesso il mandato era stato a maggio scorso Alessandro Gennaro, assessore alle Partecipate. In precedenza, avevano abbandonato Palazzo Senatorio Marcello Minenna, Paola Muraro, Paolo ...

Roma - la Giunta Raggi perde un pezzo : lascia l'assessore all'Ambiente : l'assessore all'Ambiente con delega ai rifiuti del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, si è dimessa dopo che la giunta ha bocciato il bilancio 2017 dell'Ama (azienda dei rifiuti della Capitale). l'assessore era contraria alla bocciatura. In una nota l'assessore ha spiegato la propria decisione: "A seguito dell'approvazione della delibera, con il mio voto contrario, in cui la giunta ha deciso di bocciare il progetto di bilancio di Ama relativo ...

Roma : Calabria (FI) - Giunta in agonia perde ancora pezzi : “Non finisce mai la telenovela della giunta Raggi che continua a perdere inesorabilmente pezzi. Ormai non si contano più gli avvicendamenti nei posti chiave dell’amministrazione capitolina”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Considerato lo stato in cui versa il ciclo della raccolta dei rifiuti nella Capitale, le dimissioni dell’assessore Montanari dicono molto sull’incapacità di questa ...

Taranto - muore di cancro a 26 anni : nella bara la pergamena della laurea mai ragGiunta : Non è riuscito a festeggiare la tanto agognata laurea, e tutto questo a causa del cancro che non gli ha lasciato scampo dopo averci combattutto per diverso tempo in un letto d'ospedale. La triste vicenda si è verificata a Palagiano, in provincia di Taranto, dove il ventiseienne Domenico Palmisano è deceduto nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, l'ultimo esame della facoltà di informatica lo aveva fatto nel ...

Grillini per Salvini. Nelle prime schermaglie in Giunta la difesa M5s al vicepremier : "Basta con vuoti formalismi" : "vuoti formalismi". Il cortocircuito totale tra il rispetto assoluto di legalità e procedure e necessità politica di salvare capra e cavoli (Salvini e governo, non necessariamente in quest'ordine) avviene intorno alle ore 9.00. La Giunta per le immunità del Senato sta discutendo se ritenere ammissibili o meno i due documenti che il ministro dell'Interno allega alla sua memoria, autografati l'uno da Giuseppe Conte, l'altro da ...

Diciotti - memoria Salvini in Giunta per le immunità. Allegati testi di Conte e Di Maio : Il Ministro dell`Interno, Matteo Salvini, ha presentato in Giunta per le immunità del Senato la sua memoria sul caso della nave Diciotti. Insieme alla sua memoria, in allegato, anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l`altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Si tratta, spiegano fonti vicine al leader della Lega, di una memoria esclusivamente ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini presenta la sua memoria alla Giunta per le Immunità del Senato : memoria tecnica e non politica - Fonti della Lega sottolineano comunque come la memoria del ministro dell'Interno sia esclusivamente "tecnica" e non "politica" , perché "tale è il giudizio che la ...