Interazione uomo-robot | scoperti i principi guida che regolano la scelta della presa

(Di giovedì 14 febbraio 2019) C’è un momento nella collaborazione trache ha più importanza rispetto ad altri: è quando i due “sistemi” sono chiamati a passarsi un oggetto e, quindi, a coordinarsi in modo efficace. Com’è possibile rendere più naturale questa? La risposta arriva dallo studio “On the choice of grasp type and location when handing over an object”, pubblicato sulla rivista Scienceics da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di BioicaScuola Superiore Sant’Anna e dell’ARC Centre of Excellence foric Vision (Queensland University of Technology di Brisbane), che ha permesso di scoprire icheladel tipo didurante lo scambio di oggetti e che favoriranno la cooperazione tra un sistemaico e una persona. Lo studio ha analizzato il comportamento di una persona quando deve afferrare un oggetto e quando, invece, lo deve ...