La NASA non tenterà più di comunicare con il rover Opportunity | che ha quindi concluso la

Marte - i Cubi-Satelliti sono scomparsi da un mese e la NASA non sa spiegare il perché : I satelliti "WALL-E" e "EVE" della NASA sono diventati misteriosamente silenziosi dopo essere transitati oltre Marte e l'agenzia spaziale non è sicura del perché ciò sia avvenuto. Gli esperti stanno cercando di rimettersi in contatto con i sistemi radio delle sonde, ma sinora senza risultati. Si susseguono le ipotesi, ma per adesso nessuna è confermata. Marte, la sparizione dei "cubi satellite" I piccoli satellite (noti come "cubi satellite") ...

Spazio - il direttore di Roscosmos : “La NASA spieghi perché non posso entrare in USA” : Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, ha chiesto alla NASA di chiarire per quale motivo gli sia stato negato l’ingresso negli Stati Uniti in vista del viaggio in programma a febbraio. “Sono pronto a ricevere Jim Bridenstine, capo della NASA, in Russia. Dobbiamo discutere come convivere con questa situazione“, ha dichiarato Rogozin all’agenzia Tass. La scorsa settimana Bridenstine ha ...

Stephen Curry : “Lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto” - il cestista NBA invitato dalla NASA a “vedere con i propri occhi” : La NASA ha deciso di contrattaccare alle illazioni di chi, ormai da tempo e senza solide basi, continua ad asserire che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto. Tra i tanti anche il cestista statunitense Stephen Curry, uno dei migliori giocatori di basket degli ultimi anni, che dopo aver detto di non credere gli astronauti abbiano mai messo piede sulla Luna ha ricevuto un invito a visitare il Laboratorio Lunare di Houston. Il giocatore dei ...

