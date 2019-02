A Calenda non è piaciuto l'attacco di Verhofstadt a Conte. E viene contestato : Carlo Calenda è un personaggio controcorrente, soprattutto rispetto all'orientamento generale del Pd, e il suo utilizzo dei social network è intensissimo. Due caratteristiche dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico che vengono confermate dalla nuova polemica che lo ha visto protagonista su Twitter. Ieri è stato il giorno del duro attacco di Guy Verhofstadt, il capogruppo dei liberali all'Europarlamento, nei confronti di Giuseppe Conte, ...

A Calenda non è piaciuto l'attacco di Verhofstadt a Conte. E viene contestato (su Twitter) : Carlo Calenda è un personaggio controcorrente, soprattutto rispetto all'orientamento generale del Pd, e il suo utilizzo dei social network è intensissimo. Due caratteristiche dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico che vengono confermate dalla nuova polemica che lo ha visto protagonista su Twitter. Ieri è stato il giorno del duro attacco di Guy Verhofstadt, il capogruppo dei liberali all'Europarlamento, nei confronti di Giuseppe ...

Calenda con Conte - Ue non insulti premier : ANSA, - ROMA, 13 FEB - "Non accetto attacchi alla dignità del mio paese. Conte o non Conte. Perché l'Italia merita rispetto indipendentemente da chi la rappresenta pro tempore. E noi italiani dobbiamo ...

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e Calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e Calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Crozza-Calenda : 'Non mi conosce nessuno - datemi idee di sinistra' : Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda che spiega il manifesto del suo progetto 'Siamo europei': "Vi posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che poi sia tanto ferrato in politica,...

Crozza nei panni di Calenda : “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Non mi conosce un ca*** di nessuno” : Maurizio Crozza torna il 22 febbraio, sul Nove, con Fratelli di Crozza. Tra i nuovi personaggi, l’ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, che spiega il suo progetto “Siamo europei”: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che sia così tanto ferrato in politica…” Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Calenda: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Non mi conosce un ...

Crozza-Calenda : 'Non mi conosce nessuno - datemi qualche idea di sinistra' : Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda che spiega il manifesto del suo progetto 'Siamo europei': "Vi posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che poi sia tanto ferrato in politica,...

Europee - Pizzarotti : "Il manifesto di Calenda? Non basta nemico comune" : Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato stamane ospite di Studio24 su Rainews 24 anche come rappresentante del movimento Italia in Comune, di cui è fondatore e che coinvolge altri sindaci italiani, movimento che si presenterà alle elezioni Europee e che ha già degli accordi con altre forze, come i verdi. Pizzarotti ha anche firmato il manifesto Siamo Europei di Carlo Calenda, ma da qui ad arrivare a una candidatura insieme il passo è ...

Europee - Pizzarotti : "Il manifesto di Calenda? Non basta nemico comune" : Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato stamane ospite di Studio24 su Rainews 24 anche come rappresentante del movimento Italia in Comune, di cui è fondatore e che coinvolge altri sindaci italiani, movimento che si presenterà alle elezioni Europee e che ha già degli accordi con altre forze, come i verdi. Pizzarotti ha anche firmato il manifesto Siamo Europei di Carlo Calenda, ma da qui ad arrivare a una candidatura insieme il passo è ...

Carlo Calenda : "Il Pd non basta più. SiamoEuropei può andare sopra il 30%" : Carlo Calenda vuole unire e allargare il Partito democratico, lavora a una lista unitaria e punta al 30% e anche oltre. In un'intervista al Corriere della Sera denuncia il rischio estinzione se non si tornerà a ragionare nel senso di un centrosinistra largo. Si parte dal suo manifesto per le europee, quella lista unitaria "SiamoEuropei" che, assicura, piace agli elettori dem, anche se è stata criticata apertamente da alcuni ...

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e Calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Pd - Calenda : C'è problema credibilità. Puntare su missione - non su identità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd - parte la corsa verso le primarie domani la Convenzione con i tre candidati. Calenda 'Parlino del Paese - non del partito' : Ancora un mese per concludere la lunghissima fase di interregno seguita alla sconfitta del 4 marzo. domani, 3 febbraio, il Pd celebra - con la Convenzione nazionale - uno dei passaggi chiave nella ...