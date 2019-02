Sul teatro Andrea Parodi è calato l' ultimo sipario

La Compagnia Nest di Napoli con Gli onesti della banda e 12 baci Sulla bocca dal 6 al 17 febbraio Teatro India : Dal 6 al 17 febbraio la Compagnia Nest, il collettivo di giovani artisti di San Giovanni a Teduccio, invade il palco del Teatro India con DITTICO Nest per parlarci della periferia «est» di Napoli, gioiello d’arte e vitalità italiana profondamente segnata dalla piaga della camorra. In scena due spettacoli che fanno del Teatro un viatico per risanare e riabilitare il tessuto sociale. Una possibilità d’arte contro ogni forma di violenza e degrado, ...

Meghan Markle a teatro : look rosa da quasi 5mila euro. Silenzio Sul divorzio : Meghan Markle si è presentata al National Theater di Londra per la sua prima visita da madrina, dopo che la Regina le ha donato il patronato. La Duchessa del Sussex, incinta di 6 mesi, ha sfoggiato un look monocolore, pesca, per il quale sono stati spesi 4.774 euro circa (senza contare la clutch di Carolina Herrera e gli orecchini). L’outfit si compone di un mini dress rosa, firmato Brandon Maxwell, da 1.977 euro, e un blazer dello stesso ...

Nervi - al Teatro degli Emiliani lo spettacolo Sulla vita dell'alpino Lodovico Portesine : Una cronaca cruda e disincantata di fatti realmente accaduti durante la II Guerra Mondiale dove gli eroismi erano dettati da disperazione e desiderio di sopravvivere. Attraverso le parole del figlio ...

“Studio per uno spettacolo divertente Sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019 al Teatro Studio Uno di Roma : In scena al Teatro Studio Uno dal 25 al 27 gennaio 2019 “Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” di e con Carlotta Piraino e Sonia Scialanca, uno lavoro che nasce dal bisogno autobiografico di indagare un’esperienza forte e personale, analizzandola per capirla a fondo dopo molti anni dall’averla vissuta. Comicia così un viaggio alla ricerca del “perchè” aprendo uno spazio, un non luogo, fatto di incontri in cui la ...

Teatro patologico - Sul palcoscenico dove ritrovare se stessi : di James Perugia 'Sono bipolare e ho un disturbo schizo-affettivo avevo spesso ricadute, ma da quando ho iniziato a fare Teatro non cado più'. Marina prova a spiegare a parole quello che i suoi occhi ...

I "Piccoli crimini coniugali" di Michele Placido Sul palco del Teatrodante Carlo Monni : Fiabe della Buonanotte Durante lo svolgimento degli spettacoli è possibile usufruire del servizio di baby parking, organizzato in collaborazione con Centro Iniziative Teatrali. Potrete portare con ...

Roma. Luce Sull’archeologia torna al Teatro Argentina : E’ torna al Teatro Argentina l’appuntamento con Luce sull’archeologia. Dopo il successo delle passate edizioni, il Teatro di Roma offre

Michele Placido e Anna Bonaiuto Sul palco del Teatrodante Carlo Monni : Fiabe della Buonanotte Durante lo svolgimento degli spettacoli è possibile usufruire del servizio di baby parking, organizzato in collaborazione con Centro Iniziative Teatrali. Potrete portare con ...

Servillo : «Affascinato dall'abisso dell'io - ma il mio teatro è fondato Sul noi» : Nella mia visione del mondo torna, dunque, di nuovo il noi». La sua è una vocazione d'attore radicale, ma non intellettualistica . Servillo è un uomo del Novecento. Ma, rispetto alle derive della ...

Ritorna Sul palco del Centro Sociale di Marzocca il "Teatro D'Inverno" : ... Pirandello, Compagnia UNITRE Montemarciano " 1 0 " "Il Club Delle Zitelle" Ass.ne Art.ca Culturale "Koinè" Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. Tutte le somme ricavate saranno devolute alla ...

Si alza il sipario Sulle 'Domeniche a teatro' per bambini : Comprendente cinque spettacoli, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Asti, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CrAsti, con la collaborazione del Teatro ...

Boxe - Ring Rooster – Sport - spettacolo e sexy round girls al teatro Principe di Milano : info e dettagli Sull’evento : Tutto pronto Ring Rooster, l’evento che unisce Boxe e spettacolo pronto ad incantare il pubblico del teatro Principe di Milano il prossimo 9 febbraio Sabato 9 febbraio, al teatro Principe di Milano, avrà luogo Ring Rooster, una manifestazione di pugilato organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko. Sarà un evento che unirà lo Sport allo spettacolo, come si usa ...

Montone " Sul palco del teatro San Fedele 'L'archivio delle anime. Amleto'. Sabato 12 gennaio lo spettacolo di Naira Gonzalez e Massimiliano ... : Insomma, uno di quei rari spettacoli di suprema bellezza e intelligenza a tutti i livelli, per la drammaturgia, lo straordinario talento dell'attore, l'estrema cura in ogni passaggio, che pare ...

Rovigo : il vortice dell'operetta atteso al Teatro Sociale Sulle note della Vedova Allegra : "La Vedova Allegra", operetta in tre atti, con le musiche di Franz Lehar su libretto di Victor Leon e Leo Stein, è uno degli eventi speciali della Stagione 2018-2019 del Teatro Sociale di Rovigo. Andrà in scena alle 16 e alle 21 di domenica 30 dicembre e a rappresentarla ci sarà Teatro Musica Novecento con la regia di Alessandro Brachetti. Lo spettacolo è molto atteso per il tipico mix di fasto, commozione ed ironia che lo caratterizza e le ...