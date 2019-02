Via Lattea | I punti più probabili per la vita

Astronomia : Gaia guarda oltre la Via Lattea - 2 galassie vicine un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra : Gaia guarda oltre la Via Lattea per osservare i moti stellari di due galassie vicine che un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra. E’ questo l’ultimo colpo messo a segno dal satellite Esa che ha il compito di effettuare un censimento stellare di altissima precisione. Gli astronomi – spiega Global Science – hanno da tempo considerato la possibilità che Andromeda possa scontrarsi con la Via Lattea, rimodellando completamente il ...

C’è una piega nella Via Lattea : Pensavamo di vivere su un disco piatto di stelle che ruota attorno al centro della Galassia, ma non è così, la sezione esterna del disco della Via Lattea è sempre più deformato, mano a mano che ci si allontana dal suo centro. Lo afferma un gruppo di astronomi cinesi del National Astronomical Observatories della Chinese Academy of Sciences (Naoc) insieme ad alcuni ricercatori della Macquarie University di Sydney, che hanno realizzato la prima ...

Ecco qual è il vero aspetto della Via Lattea - incurvato e contorto : incurvato e contorto: è questo il vero aspetto della Via Lattea in base alla sua prima mappatura tridimensionale, realizzata da un team di astronomi, che è stato coordinato dall’Accademia Cinese delle Scienze di Pechino e annovera anche rappresentanti della Macquarie University di Sydney. La scoperta – riporta Global Science – è stata pubblicata su Nature Astronomy e conferma precedenti indizi relativi alla distorsione delle nubi di ...

Astronomia : svelati i segreti del buco nero supermassiccio Sagittarius A* - il cuore nero della Via Lattea : La maggior parte delle galassie dell’Universo ha un cuore oscuro, un buco nero che occupa il centro galattico e divora tutti i corpi celesti nelle vicinanze con il suo irresistibile campo gravitazionale. La Via Lattea non è da meno: il nucleo è occupato dal buco nero supermassiccio Sagittarius A*, che secondo gli astronomi ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e costituisce l’oggetto attorno cui ruotano tutte le stelle della ...

Un'altra galassia si schiantera' con la Via Lattea tra 2 miliardi di anni : sara' un impatto catastrofico : Il grande scontro tra la Via Lattea e la Grande Nube di Magellano, una galassia nana situata a non molta distanza dalla nostra, pare aver "anticipato" i tempi sulla tabella di marcia. Secondo gli...

Nuovi lampi radio veloci arrivati nella Via Lattea : (foto: radiotelescopio Chime/Andre Renard/Dunlap Institute/Chime Collaboration) Un sacco di flash cosmici tutti intorno a noi. Nonostante fosse ancora in fase di collaudo, la scorsa estate il nuovo radiotelescopio canadese Chime (Canadian hydrogen intensity mapping experiment) è riuscito a individuare ben 13 Nuovi fast radio burst (Frb) oltre i confini della nostra galassia. Non si sa ancora quale sia l’origine di questi lampi radio veloci (le ...

Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea : un tamponamento galattico a lungo termine : Grandi manovre per le galassie del Gruppo Locale, l’ensemble che ospita anche la Via Lattea. Secondo un team di astronomi dell’Università di Durham, lo scenario che prospetta una fusione tra la nostra galassia e quella di Andromeda potrebbe essere sconvolto da una circostanza inaspettata: una Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea, che dovrebbe avvenire prima – in termini astronomici – dell’evento già previsto. La ricerca, ...

Astronomia - catastrofica collisione nel futuro della Via Lattea : potrebbe condannare il sistema solare a vagare nello spazio : Una galassia vicina sta sfrecciando verso la Via Lattea in una rotta di collisione che potrebbe far vagare il nostro sistema solare nello spazio intergalattico. Ma gli astrofisici della Durham University (Regno Unito), che hanno condotto lo studio che porta a questa conclusione, dichiarano che la collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea non avverrà prima di 2 miliardi di anni. Questa collisione, tuttavia, potrebbe avvenire ...

Astronomia : il Sistema Solare potrebbe essere proiettato Via dalla Via Lattea : Una ricerca coordinata dall’Università britannica di Durham in collaborazione con l’Università di Helsinki, pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha realizzato una simulazione con il supercomputer Eagle, in grado di prevedere gli effetti delle collisioni tra le galassie. Gli esperti hanno scoperto che tra due miliardi di anni, ossia prima del previsto impatto con la galassia Andromeda, il nostro Sistema ...

La mappa più dettagliata per scoprire la Via Lattea : L’obiettivo è disegnare la prima mappa dettagliata della Via Lattea, possibile dopo anni di attesa, esperimenti e ricerche grazie ai dati ottenuti e messi a disposizione da Gaia, satellite dell’Agenzia spaziale europea. Oltre al video rilasciato da quest’ultima, con le stesse informazioni che, tra le altre cose, misurano la distanza tra le stelle, un gruppo di scienziati e ricercatori delle università di Leiden (Paesi Bassi) e Heidelberg ...

