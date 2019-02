Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ljubno 2019 | Sara Takanashi centra la prima vittoria

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga a +171 - Malsiner e Runggaldier 20^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lahti 2019 : l’Austria vince nettamente la prova a squadre davanti a Germania e Giappone : Vittoria convincente per l’Austria nella prova a squadre dal trampolino HS130 di Lahti: era da quasi due anni che un quartetto austriaco non riusciva a far propria una competizione di tale genere. Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer e Michael Hayboeck concludono con 953.6 punti davanti alla Germania (Karl Geiger, Richard Freitag, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe) con 942.6 punti e al Giappone (Yukiya Sato, Daiki Ito, ...

Salto con gli sci – Coppa del Mondo - le azzurre ottave a Ljubno : L’Italia è ottava nella gara a squadre di Ljubno: bene Malsiner, debutta in Coppa del Mondo Arianna Sieff, trionfa la Germania L’Italia si classifica all’ottavo posto nella gara a squadre di Salto femminile disputata a Ljubno, in Slovenia. La migliore delle azzurre è stata Lara Malsiner, che è stata anche l’ultima a salire sul trampolino: l’altoatesina ha portato a casa complessivamente 249 punti consentendo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Ryoyu Kobayashi passeggia nelle qualificazioni davanti a Granerud e Kraft : Ryoyu Kobayashi, anche in una giornata in cui di pubblico a Lahti ce n’è veramente poco, si mostra dominante a quelli che sono venuti ad assistere alle sue gesta. Il fenomeno giapponese, leader di Coppa del Mondo, vince le qualificazioni con un Salto di 127 metri che gli vale 130.3 punti, tornando in quella modalità nella quale si risparmia perfino quando è davanti a tutti. In una gara con diverse assenze strategiche, funzionali al riposo ...

Salto con gli sci - Maren Lundby vince la tappa di Ljubno : sesto successo stagionale per la norvegese : Maren Lundby ingrana la sesta a Ljubno: mani sulla Coppa del mondo. Lara Malsiner è quindicesima E sono sei. vince ancora Maren Lundby nella Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci e le probabilità che conquisti la sua seconda sfera di cristallo consecutiva diventano sempre più alte con 171 punti di vantaggio su Katharina Althaus, oggi quarta. La norvegese va già al comando dopo la prima serie a Ljubno, ma con soli otto decimi sulla ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ljubno 2019 : Maren Lundby alla sesta vittoria di fila - superate Takanashi e Bogataj. Lara Malsiner quindicesima : Sei vittorie nelle ultime sei gare, sette nelle ultime otto: Maren Lundby ha preso in mano le redini della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile dalla scorsa metà di gennaio e non sembra volerle più mollare. La norvegese è padrona di Ljubno (Slovenia) con due salti da 90.5 metri, che valgono l’uno 134.8 punti e l’altro 134.1, per un totale di 268.9. Al secondo posto si classifica Sara Takanashi: la giapponese, al quinto ...

Salto con gli sci – Coppa del Mondo femminile - Lara Malsiner in finale a Ljubno : Altra buona prova di Lara Malsiner: va in finale con l’undicesimo punteggio sull’HS94 di Ljubno Altra buona prova di Lara Malsiner nella Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci. Sul trampolino normale HS94 di Ljubno, in Slovenia, l’azzurra ha centrato l’undicesimo punteggio nelle qualificazioni, arrivando a quota 123.3. Per la giovane altoatesina, che ha coperto la distanza di 83.5 metri, la soddisfazione di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ljubno 2019 : Katharina Althaus comanda le qualificazioni. Undicesima Lara Malsiner - fuori Runggaldier e Gianmoena : Si sono svolte poco fa le qualificazioni sul trampolino HS94 di Ljubno per quel che concerne la tappa slovena di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019. A guardare tutte dall’alto in basso è la tedesca Katharina Althaus (Germania), con un Salto di 89.5 metri che le vale 136.4 punti. Al secondo posto si classifica la slovena Ursa Bogataj, che arriva a 87 metri realizzando 131.4 punti, mentre la rampante russa Lidiia ...

