Muore in un incidente e lascia 7 figli | i colleghi gli pagano il mutuo | “Non verranno

“Voglio uccidermi” : Jessica Dell’Innocenti Muore in un incidente. Stesso destino del papà : La 18enne si sarebbe suicidata: è l'ipotesi dietro l'incidente stradale dell'8 febbraio a Mignagola (Treviso). Una cugina avrebbe detto agli investigatori che Jessica aveva espresso la volontà di togliersi la vita prima dello schianto. Salita a bordo della sua auto si sarebbe scontrata volontariamente contro una colonnina del gas. Il padre di Jessica morì in un incidente stradale nel 2015.Continua a leggere

Incidente sulla Comiso Chiaramonte : Muore il comisano Michele Colombo : Incidente stradale sulla Comiso Chiaramonte. Nello scontro tra un tir e un'auto, una Fiat Punto grigia è morto un giovane comisano Michele Colombo

Incidente sulla Comiso Chiaramonte : Muore un comisano : Incidente stradale sulla Comiso Chiaramonte. Nello scontro tra un tir e un'auto, una Fiat Punto grigia è morto un giovane comisano. Sul posto il 118

Incidente in snowboard : 43enne cade in un crepaccio e Muore/ Sondrio - sepolto dalla neve a testa in giù : Incidente in snowboard: morto 43enne. Sondrio, la caduta in un crepaccio sotto gli occhi dell'amico durante una giornata di divieto assoluto di fuori pista.

Incidente di caccia nelle campagne di Massafra : Muore un 65enne di Martina Franca : L'uomo è stato colpito allo stomaco da una fucilata partita per errore dall'arma del compagno di caccia mentre saltavano per scavalcare un muretto a secco. Indagano i carabinieri

Incidente mortale a Terlano : Muore travolto dalla sua auto : Terlano . Incidente mortale questa mattina , domenica 3 febbraio 2019, a Terlano nel cortile di una casa in via Castel Greifenstein. Un anziano del posto che stava controllando il motore della sua ...

Incidente a Modica : Muore Vanessa Denaro : Incidente stradale mortale oggi pomeriggio in via Trapani Rocciola a Modica. A perdere la vita è stata la 18enne Vanessa Denaro. Scontro auto moto

Casalese - incidente sul lavoro : Muore vercellese : Aggiornamento ore 11,50 E' vercellese la vittima dell'incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina, giovedì, in uno stabilimento di Coniolo, nel Casalese. L'uomo, un 42enne, era residente ...

Incidente - Muore un agente della polizia stradale : Il gravissimo sinistro è avvenuto in via Leonardo da Vinci. La vittima è l'assistente capo Fabio Baratella

Gragnano - Incidente stradale in via Quarantola - Muore un uomo. Indagini in corso : Terribile Incidente stradale questo pomeriggio in via Quarantola, a Gragnano. Un uomo, le cui generalità sono al momento sconosciute, è stato investito mentre camminava per la piccola arteria della ...

Bari - operaio 24enne Muore in un incidente sul lavoro : precipitato da un’altezza di 15 metri : La vittima, Davide Di Gioia, aveva ventiquattro anni ed era di Capurso, nella provincia di Bari. L’incidente mortale è avvenuto presso le industrie Fracchiolla, azienda specializzata nella produzione di serbatoi per l'industria alimentare e farmaceutica, tra Adelfia e Valenzano. Inutili i soccorsi.Continua a leggere