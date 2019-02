Salvini | con Macron voglio lavorare da pari a pari

Diciotti - Laura Grillo sta con Matteo Salvini : "Perché non va processato" : Il M5s si è deciso a "salvare" Matteo Salvini dal processo Diciotti? L'ultimo pesantissimo indizio arriva dalle parole di Giulia Grillo, il ministro della Salute: "A mio avviso è un precedente molto pericoloso, perché metterebbe in dubbio la possibilità di chiunque, pure la mia, all'interno del gove

Abruzzo - la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle : PER SAPERNE DI PIÙ / Abruzzo al voto con l'economia in ripresa grazie all'export, +21%, Insomma sarà interessante vedere i dati. I sondaggi dicono che il centrodestra è davanti agli altri due ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

Letizia Battaglia : "Salvini? Ci sta diseducando. Se iniziassi a fare foto oggi racconterei il dolore dei migranti" : Letizia Battaglia ha trascorso gran parte della sua vita con la macchina fotografica in mano. Con i suoi scatti ha raccontato i momenti più difficili della storia di Palermo, gli omicidi di mafia, la disperazione dei cittadini, la povertà. oggi, a oltre 80 anni, dirige il centro internazionale di fotografia del capoluogo siciliano e, come sempre, ha le idee chiare. In una lunga intervista al Manifesto si è raccontata. La ...

Lupo Rattazzi a Salvini : faccia in modo che i suoi alleati non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo : L'imprenditore Lupo Rattazzi compra una pagina intera su Repubblica e scrive a Salvini: "Onorevole Salvini, questo è un appello: faccia in modo che gli alleati della Lega nella attuale coalizione di governo non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo. faccia la cosa giusta, per piacere. Lupo Rattazzi, imprenditore".Lo scorso anno aveva fatto la stessa cosa, nel maggio, per chiedere a Di ...

Banche - Salvini : “Azzerare Bankitalia e Consob - dov’erano questi signori mentre gli altri mangiavano?” : “Banca d’Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone, azzerati”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante l’assemblea degli ex soci di Popolare Vicenza. “Venendo qua – ha aggiunto – leggevo che c’è il governo che sta mettendo le mani su chi governa le Banche. Stiamo facendo l’esatto contrario. Se noi siamo qua, se voi siete qua col conto corrente in ...

Salvini : i vertici di Consob e Bankitalia andrebbero azzerati : "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?". Lo ja detto il vicepremier Matteo Salvini parlando ad una platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della BpVi. "Sento dire che questa cosa del fondo per i risparmiatori all'Europa non andrebbe bene. Se all'Europa va bene, ...

Caso Diciotti - la ministra Grillo si schiera con Salvini 'Il Sì all autorizzazione sarebbe un precedente pericoloso' : Nel Caso di Salvini la pubblica accusa aveva persino chiesto l'archiviazione per un'azione che era evidente che fosse politica'. La ministra è dell'idea che 'da questo punto di vista si tratti ...