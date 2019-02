Riforma del copyright | l' Ue trova l' intesa

Riforma pensioni - Quota 100 : critiche da parte dell'Fmi per i costi elevati della misura : A pochi giorni dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100, le domande di prepensionamento sono arrivate a oltre 24 mila; un notevole successo per il governo gialloverde che mira a superare, in via definitiva, la Riforma Fornero. Il Fondo Monetario Internazionale, però, avrebbe bocciato i due provvedimenti bandiera dell'esecutivo, affermando che sarebbero un disincentivo al lavoro. Fmi, crescita sotto l'1% almeno per i prossimi tre ...

Riforma - via libera del Senato al ddl sul taglio dei parlamentari : Il Senato ha approvato il disegno di legge di Riforma costituzionale che taglia il numero dei deputati , da 630 a 400, e dei Senatori , da 315 a 200, . A favore hanno votato in 185, contro in 54, 4 ...

Regione Lazio. Consiglio Approva legge di Riforma delle IPAG : Con questa normativa nascono le Aziende di servizi alla persona (Asp) come strumento a disposizione degli enti locali per finalità assistenziali. Con 30 voti favorevoli e 8 astenuti il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha Approvato oggi il testo unificato delle proposte di legge regionali n. 50 e 59, concernente “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle Aziende ...

Taglio parlamentari - verso primo voto in Senato. Pd : “E’ taglio della democrazia”. M5s : “Scuse banali contro la Riforma” : I partiti si preparano a votare sul taglio dei parlamentari. E se sulla carta sono tutti o quasi d’accordo sulla riduzione degli eletti alle Camere, dalla maggioranza alle opposizioni, il voto unanime sul disegno di legge di riforma costituzionale sembra al momento un obiettivo quasi irraggiungibile. Il testo deve affrontare quattro passaggi tra Camera e Senato e per evitare il referendum popolare, dovrebbe ottenere il consenso dei 2\3 ...

UEFA - Ceferin sarà rieletto : lavorerà alla Riforma della Champions dal 2024 : Elezioni presidente UEFA – Se non è una certezza, poco ci manca. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin sarà confermato come numero uno della federcalcio europea. Come riporta “Il Corriere della Sera”, l’avvocato sloveno sarà rieletto nella giornata di domani durante il congresso di Roma, quando interverrà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo […] L'articolo UEFA, Ceferin sarà rieletto: lavorerà alla ...

Francia - Macron vs laicismo/ Legge separazione Stato-Chiesa : "Riformare vuol dire rafforzare la legge del 1905 : In Francia è sempre molto alto il dibattito sulla seprazione fra stato e chiesa definito in una legge del 1905 che Macron vuole affrontare

Riforma dei reparti della Guardia di Finanza anche a Ragusa : Riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, anche a Ragusa, prevede novità anche in Sicilia. In provincia istituito il Gruppo Ragusa

Riforma della guardia di finanza : a Monza istituita una Compagnia : Novità, dall'inizio del 2019, nei 245 anni dalla fondazione del Corpo, per i Reparti territoriali della guardia di finanza: a livello locale, a Monza, Legnano e Sesto San Giovanni sono state ...

Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza - le Fiamme Gialle si riorganizzano : L'Aquila - Dall’inizio di quest’anno è in vigore la Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza. Concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea, la revisione fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i Reparti ...

Guardia di Finanza - in vigore la Riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

Trasporti pubblici a Monza e Brianza : che cosa cambia con la Riforma delle tariffe : Polemiche tra Regione e Comune di Milano sull'aumento del biglietto singolo di Atm, ma cosa cambia davvero per i pendolari di Monza e Brianza nei Trasporti pubblici? Le risposte dell'Agenzia. Tariffa ...

Coni - nasce sport e salute : il governo presenta le linee guida della Riforma dello sport : ... ma oltre al presidente del Coni, ci sarà chi si occuperà di uomini e risorse per far crescere lo sport di base, un settore che finora è stato sottovalutato dalla politica', ha concluso. Ha preso la ...

La nuova Riforma dello sport che non piace a Malagò : "Mi sono battuto per evitare questo nome che sinceramente non condivido, è molto inflazionato". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato così la denominazione 'sport e salute' scelta dal Governo per sostituire la Coni servizi, cassaforte dello sport italiano. Malagò, durante la conferenza stampa in corso all'aula magna dell'Acqua Acetosa di Roma, ha ricordato poi che è in corso un "dialogo quotidiano" tra le parti "perché ci sono ...

Riforma Coni - Giorgetti : 'Non una legge ad personam ma per il bene dello sport' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse