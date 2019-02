Promozione Samsung | fino a 200€ di sconto se acquisti uno smartphone lista limitata

Ottimo rilancio di Vodafone con Samsung Galaxy S9 e tanti Huawei in Promozione a Capdonanno : Sono praticamente ufficiali da oggi alcune proposte riguardanti le promozioni Vodafone ottimizzate su determinati smartphone, soprattutto nel caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. La scelta da parte della compagnia telefonica appare chiara, con la ferma volontà di agevolare il pubblico che ha una capacità di spesa differente, a seconda delle proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i vari prezzi fissati dallo stesso operatore per chi ...

Promozione Samsung Pay in Italia : coupon sconto sui wereable per Natale : Una Promozione che potrebbe tornarvi comoda nella corsa ai regali di Natale quella proposta da Samsung Pay, che mette sul piatto un coupon del 20% di sconto per quanti decideranno di acquistare, sul sito ufficiale della divisione Italiana, un dispositivo indossabile. La categoria wereable sappiamo essere piuttosto vasta, ed includere i seguenti prodotti: Galaxy Watch, Gear Fit, Gear S3 e Sport, IconX ed alcuni visori Gear VR dedicati alla realtà ...