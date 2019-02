Formula 1 - Sirotkin avverte la Mercedes | ' Probabilmente affronteranno il campionato più

Formula E - Sirotkin sulla Mahindra nei test di Marrakech : Ci sarà anche Sergey Sirotkin ai test riservati ai rookie di Formula E in progrmma a Marrakech il giorno dopo il secondo E-Prix della statgione, previsto sabato 12 gennaio, in diretta su Italia,. In ...

Sirotkin nel DTM e Hartley in Formula E? : Sergey Sirotkin potrebbe continuare la sua carriera nel DTM. Il suo sponsor russo SMP ha infatti fatto sapere che l’ex-pilota Williams è stato invitato dalla Audi a un test sul circuito di Jerez. “Il test è per determinare le opzioni per il suo programma nella prossima stagione“, si legge nel comunicato della SMP Racing. Novità […] L'articolo Sirotkin nel DTM e Hartley in Formula E? sembra essere il primo su ...