Fisco | Cgia | lavoreremo per tasse fino 4 6

Fisco - Cgia : l'evasione vale 113 miliardi - ogni 100 euro ce ne sono 16 non versati : E' quanto risulta dall'elaborazione dei dati Istat 2016, gli ultimi disponibili, in base ai quali l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre ha misurato la cosiddetta "economia non osservata", la somma del valore aggiunto riconducibile a sotto-dichiarazioni, lavoro irregolare e attività illegali. Forti disparità da regione a regione - Se la media nazionale dell'...

Fisco - Cgia : evasione 2016 a 113 - 3 mld : 10.44 Nel 2016 si stima che l'evasione fiscale sia stata del 16%.In termini assoluti sono stati sottratti al Fisco 113,3 miliardi di euro. E' quanto sostiene l'ufficio studi della Cgia. Le realtà dove l'incidenza dell'evasione è più elevata sono quelle del Sud.In Calabria la stima per l'evasione è al 24,2%, in Campania al 23,2%, in Sicilia al 22,2% e in Puglia al 22%. Nelle regioni del Centro-Nord, invece, la situazione è meno preoccupante. In ...

Fisco : Cgia - 2019 tasse locali +1mld : VENEZIA, 22 DIC - Nel 2019 famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali. A sostenerlo la Cgia di Mestra che rileva come "tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, ...