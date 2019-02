Federica Carta e Shade | solo amici | ma feeling speciale

ilfogliettone

: Giornalista dice in tv che Federica Carta e Shade sua nonna non sa manco chi siano. I due cantanti arrivano, la con… - stanzaselvaggia : Giornalista dice in tv che Federica Carta e Shade sua nonna non sa manco chi siano. I due cantanti arrivano, la con… - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @FedericaPaper e @thetrueshade su @RaiPlay ? - tvsorrisi : Si può dire che siamo tecnicamente SOTTONI del brano di Shade e Federica Carta? #Sanremo2019 @thetrueshade… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Un brano che parla ancora d'amore ma in modo più maturo. Dopo la collaborazione per "Irraggiungibile",hanno portato a Sanremo "Senza farlo apposta". "E' un brano d'amore ma un amore un po' diverso. Un amore non corrisposto, già raccontato in 'Irraggiungibile' ma forse in modo più adolescenziale e scanzonato, qui c'è più maturità e consapevolezza, voglia di farsi del male, sapendolo, sperando che questo male porti però a star bene un giorno".Un brano autobiografico racconta, ma in cui anchesi ritrova molto. I due però smentiscono gossip e voci su una loro relazione. "Siamo, ci spiace deludere, ci vogliamo tanto bene, i nostri fan vedono che c'è un bel rapporto tra noi e ne siamo contenti da un lato, dall'altro però ci spiace, perché stiamo andando bene con la canzone, quindi ragazzi parliamo di musica no?".irpUn legame che ...