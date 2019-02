Stai zitto | per la miseria! E Tria attacca Brunetta in Aula

Pil - Tria interrotto in Aula si infuria con Brunetta : “Ma Stai zitto!”. Scoppia la bagarre - Fico riprende il ministro : Scatto di irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria , nel corso della sua informativa nell’ Aula della Camera sugli ultimi dati del Pil che hanno certificato che l’Italia si trova in recessione tecnica. “Ma stai zitto!“, ha detto il ministro , interrotto più volte, rivolto verso il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta . A questo punto, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico , ricordando al ministro che ...

L'arbitro al portiere : " Stai zitto - negro". E la squadra se ne va : La cronaca. Siamo nel Girone C della Campania, nel corso di Serino-Real Sarno al L'arbitro tocca rintuzzare il malumore del portiere nigeriano della squadra di casa, tal Gueye Ass Dia che sta ...

' Stai zitto negro' - frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E' accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano ' I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio '. A parlare all'...

“Stai zitto negro” - frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E’ accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano “I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio“. A parlare all’Adnkronos è il presidente della società del Serino calcio 1928, Donato Trotta, che ha ritirato la squadra da un incontro di promozione, dopo che l’arbitro ha rivolto insulti razzisti a un giocatore di colore ...