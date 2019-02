Sinistra | Fassina lancia il “Manifesto per la sovranità costituzionale” | “M5s nostro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Stefano, deputato di LeU, promotore di ‘Patria e Costituzione’, assieme a Tommaso Nencioni di ‘Senso comune’ e Ugo Boghetta di ‘Rinascita’, ha presentato il ‘Manifesto per lacostituzionale’. “Fa comodo a tanti dire che stiamo scimmiottando Salvini sul suo terreno, ma l’insostenibilità della globalizzazione liberista e la richiesta di protezione politica attraverso lo stato nazionale, domina ovunque. Bisogna recuperare una dimensione nazionale e in Europa con una confederazione di democrazie nazionali” ha detto il deputato di Leu, che ha aggiunto: “Il M5s è un interlocutore privilegiato”.L'articoloil “Manifesto per lacostituzionale”: “M5sinterlocutore privilegiato” proviene da Il Fatto Quotidiano.