Palermo | debiti e rischio penalità | ricostruzione Balata | ' Lega B preoccupata e vigile'

Palermo - la società scioglie gli ultimi dubbi : “10 euro cifra simbolica - il compratore pagherà tutti i debiti” : Il Palermo è intervenuto questa mattina per fare chiarezza sulla cessione del club, sottolineando come la cifra di 10 euro sia simbolica Una giornata movimentata quella andata in scena ieri in casa Palermo, visto il comunicato di cessione e poi quello di smentita pubblicati nel giro di poche ore. LaPresse/Anastasi Davide La colpa però sembrerebbe da attribuire ad un hacker, capace di violare la posta della società siciliana e inviare la ...