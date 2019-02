: 'La vedo la riva mentre la barca affonda. Quelli sotto in stiva gridano, gli manca l’aria. Aiutateci, aiutateci. Gr… - mannocchia : 'La vedo la riva mentre la barca affonda. Quelli sotto in stiva gridano, gli manca l’aria. Aiutateci, aiutateci. Gr… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Naufragio migranti 18/1, pm: archiviare - NotizieIN : Naufragio migranti 18/1, pm: archiviare -

La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine,per omissione di atti d'ufficio, suldel 18 gennaio scorso,a 48 miglia dalla Libia, nel quale morirono 117 persone. E' emerso che la prima sala operativa ad avere avuto notizia di un gommone in difficoltà era stata quella di Tripoli, alle 13.30. Alla Guardia costiera italiana arrivò alle 14.21 e, per convenzioni internazionali,il soccorso spetta a chi ne ha notizia per primo. E alle 14.37 la nostra Guardia costiera ebbe conferma che i libici si erano attivati(Di giovedì 7 febbraio 2019)