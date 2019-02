Mondiali sci 2019 | venerdì si assegna combinata femminile | favorite e italiane al via

Sci alpino - Prima prova Discesa maschile Mondiali 2019 : Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde - gli italiani non forzano : Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in Discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la Prima prova (disputata su un tracciato che ha ...

Mondiali sci 2019 – Terza prova di discesa femminile ad Are : Goggia non spinge - in testa l’austriaca Venier : Le azzurre sperimentano nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are: Goggia è la migliore, 15esima senza spingere. Il miglior tempo è dell’austriaca Venier Lo squadrone austriaco a caccia del riscatto. Nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are, Stephanie Venier fa segnare il miglior tempo chiudendo in 1’02″66, con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener e 19 sulle sue connazionali Ricarda Haaser e ...

Sci - Mondiali Are : prove di discesa donne - Goggia miglior azzurra : L'austriaca Stephanie Venier in 1.02.66 è stata la più veloce nella terza prova cronometrata della discesa mondiale di Aare. Seguono la svizzera Wendy Holdener in 1.02.75 e le altre austriache Tamara ...

Sci - Terza prova Discesa femminile Mondiali 2019 : Wendy Holdener sfrutta l’uscita del sole - Sofia Goggia la migliore delle azzurre : È la visibilità la protagonista della Terza prova della Discesa femminile ai Mondiali di Are. Prima la nebbia e il vento hanno portato gli organizzatori ad abbassare ancora una volta la partenza, poi durante la gara è uscito il sole e il cambio di luminosità ha fatto la differenza, agevolando le atlete con i pettorali dopo il 20. Il miglior tempo è stato realizzato da Stephanie Venier (1’02”66), ma l’austriaca ha saltato una ...

LIVE Sci alpino - Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : tre azzurre per la combinata - assente Goggia. L’Italia si affida a Brignone : Venerdì 8 febbraio si disputerà la combinata femminile ai Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna il terzo titolo di questa rassegna iridata dopo quelli del superG, le donne tornano sulla neve e si preannuncia una gara particolarmente incerta con tante pretendenti al trono. Non ci sarà Mikaela Shiffrin ma non vedremo al via nemmeno Sofia Goggia che, dopo l’argento di due giorni fa, ha preferito giustamente saltare ...

LIVE Sci alpino - Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA : Sofia Goggia e Nadia Fanchini studiano le linee giuste : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si avvicina la gara di domenica e questo sarà un test fondamentale per tutte le atlete. Finalmente si gareggia su tutto il tracciato senza partenze abbassate o arrivi accorciati. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’argento in superG e da un’ottima seconda prova. Buone ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino cerca risposte in vista dei Mondiali : La volata è lanciata, in tutti i sensi. Mancano poco più di due settimane all’appuntamento mondiale di Seefeld ed è arrivato il momento della verità della stagione di Federico Pellegrino, che quest’anno ha puntato tanto sull’appuntamento iridato con la speranza di confermarsi campione del Mondo dopo la straordinaria vittoria di Lahti due anni fa. La tecnica è quella che predilige, la libera e il trampolino di lancio verso ...

Sci freestyle - Mondiali slopestyle 2019 : James Woods in trionfo - cancellata la gara femminile : James Woods è il nuovo Campione del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. A Park City (USA) il britannico ha vinto una gara tiratissima col punteggio di 86.68 ed è così riuscito a salire sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta in carriera dopo il bronzo di due anni fa e l’argento del 2013. Il 26enne, che non vinceva una gara di Coppa del Mondo dall’agosto 2017 in quel di Cardrona (il pubblico italiano ...

Sci freestyle - Mondiali aerials 2019 : Burov e Ramanouskaya vincono i titoli iridati : A Deer Valley (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato nella nota località americana che ha ospitato la rassegna iridata di questa disciplina particolarmente emozionante. MASCHILE – Il russo Maxim Burov ha trionfato con un totale di 130.09, il 20enne aveva vinto le sue uniche gare di Coppa del Mondo proprio negli USA e il suolo americano è stato amico anche in questa ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (7 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : Dopo le medaglie assegnate in supergigante, i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) oggi hanno in programma le prove della discesa libera femminile e maschile. La giornata, ad ogni modo, sarà aperta dalla terza prova della discesa libera femminile, che prenderà il via alle ore 10.30 e che permetterà alle atlete di trovare la giusta confidenza con la Olympia di Are. Grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia e Nadia Fanchini, che sono ...

Sci alpino - Dominik Paris insegue la doppietta superG-discesa : due soli precedenti in passato ai Mondiali. E in combinata…. : Dominik Paris si è laureato Campione del Mondo di superG ai Mondiali di sci alpino ad Are. Per l’altoatesino è la prima medaglia d’oro della carriera, che va a certificare un anno davvero eccezionale per il velocista azzurra, che ha centrato in questa stagione di Coppa del Mondo una straordinaria doppietta a Bormio e soprattutto la quarta vittoria a Kitzbuehel. Le occasioni per salire sul gradino più alto del podio nella rassegna ...