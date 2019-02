Luigi Di Maio | Verderami svela il suo gioco sporco | Per questo appena potrà

Fmi critica il reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Ha affamato popoli per decenni” : Il Fondo monetario internazionale in un report ha espresso le sue preoccupazioni sui rischi connessi all'introduzione del reddito di cittadinanza. Di Maio: Chi ha affamato popoli per decenni non ha la credibilità per criticare la misura". Il ministro Tria: "Non c'è motivo per creare allarmismi".Continua a leggere

Vittorio Feltri - la balla di Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza : come rovina la vita dei poveri : Nonostante si affronti il tema con le solite categorie destra/sinistra, non serve nemmeno scomodare Gaber per affermare che nessuno può essere contrario ad aiutare i poveri. Non ci si deve quindi chiedere se il reddito di cittadinanza sia una misura giusta, quanto se sarà utile. Da questa prospettiv

Diciotti - Luigi Di Maio : “Siamo contro l’immunità - ma quello di Salvini è un caso specifico” : Di Maio non chiarisce come ha intenzione di votare il M5S: "Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".Continua a leggere

Juan Guaidó ha scritto una lettera a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per chiedere di incontrarli : Juan Guaidó, il 35enne presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela che si è autodichiarato presidente del paese accusando il presidente eletto Nicolás Maduro di essere un «usurpatore», ha scritto una lettera al vice primo ministro Matteo Salvini, indirizzata e al ministro del

Chiara Appendino - l’inchiesta sull’ex portavoce Luca Pasquaretta e quei viaggi a Roma per incontrare Luigi Di Maio : Gli inquirenti si chiedono che cosa abbia fatto Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino, nei suoi viaggi a Roma per incontrare il viceministro Luigi Di Maio al termine del suo rapporto di lavoro con la sindaca di Torino. Quattro viaggi verso la capitale, verosimilmente con l’intenzione di trovare una nuova occupazione tra i ranghi del Movimento 5 stelle, dopo essere stato cacciato – per colpa di un’inchiesta per peculato – ...

Juan Guaidò chiede incontro a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Juan Guaidò chiede che una sua delegazione possa incontrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio per cercare di portare l'Italia dalla sua parte. Finora però, malgrado la posizione netta presa dal vice premier leghista, Roma mantiene una posizione super partes sul Venezuela, auspicando un percorso non violento che porti il popolo venezuelano al voto, senza però imporre ultimatum al presidente Nicolas Maduro.Il testo della lettera ...

Giorgia Meloni - schiaffo a Luigi Di Maio : 'Altroché reddito ai poveri - quest'imprenditore è un grande uomo' : 'Non voglio morire con i soldi in banca, voglio aiutare il territorio'. Vinicio Bulla , imprenditore di Caltrano, sull'Altopiano di Asiago, ha quasi ottant'anni e ha dedicato la sua vita alla sua ...

Giorgia Meloni - schiaffo a Luigi Di Maio : "Altroché reddito ai poveri - quest'imprenditore è un grande uomo" : "Non voglio morire con i soldi in banca, voglio aiutare il territorio". Vinicio Bulla, imprenditore di Caltrano, sull'Altopiano di Asiago, ha quasi ottant'anni e ha dedicato la sua vita alla sua azienda, Rivit Spa, e ai suoi 150 dipendenti. I suoi risparmi personali, riporta il Messaggero, sono "co

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io' : Magari quella era la vecchia politica', ha continuato Salvini a margine di una visita a Terni. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul presunto scambio tra Lega e M5s Tav-autorizzazione a ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io" : Sembra furibondo Matteo Salvini dopo l'ultimo sgarro messo in atto da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che ieri 5 febbraio sono volati a Parigi per incontrare i gilet gialli. "Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a

Luigi Di Maio - il 'vaffa' dei gilet gialli : 'Nessuna alleanza con il Movimento 5 stelle' : Luigi Di Maio era 'entusiasta' dell'incontro con i gilet gialli ma in realtà i francesi lo hanno subito rimbalzato. Non ci sarà infatti 'Nessuna alleanza' tra la lista dei gilet giallì francesi e il ...

Luigi Di Maio - il "vaffa" dei gilet gialli : "Nessuna alleanza con il Movimento 5 stelle" : Luigi Di Maio era "entusiasta" dell'incontro con i gilet gialli ma in realtà i francesi lo hanno subito rimbalzato. Non ci sarà infatti "nessuna alleanza" tra la lista dei gilet giallì francesi e il Movimento 5 stelle. Lo ha dichiarato, intervistato da Le Parisien, l'esponente del Movimento di prote

Luigi Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli : “Grande entusiasmo - molti valori in comune” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato una delegazione dei gilet gialli, la parte del movimento che si candiderà alle elezioni europee, considerata "fuori dai gilets jaunes" dagli stessi leader. Di Maio parla di "clima di grande entusiasmo" e di "molte posizioni e valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".Continua a leggere

Luigi Di Maio umiliato pure da Luigi De Magistris : 'Geniale - ecco dove ha portato Matteo Salvini' : 'Più che di politica assistenzialista abbiamo bisogno di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e lo dico da meridionale'. Luigi De Magistris , ospite di Gaia Tortora a Omnibus , su La7 , asfalta Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza : 'Il Movimento 5 Stelle ha fatto una ...