Italia-Francia | Parigi richiama ambasciatore Replicano Salvini-Di Maio Colle preoccupato

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Tensione Francia-Italia - Colle preoccupato : ristabilire clima fiducia : "Va ristabilito immediatamente un clima di fiducia con i Paesi amici e alleati. Questo passa attraverso la considerazione dei reciproci interessi nazionali e il rispetto delle dinamiche istituzionali".

Francia : Conte - "Ho sentito Macron - il rapporto con l'Italia non si mette in discussione" : "Ho sentito Macron e voglio dire che il rapporto tra Italia e Francia ha radici culturali e economiche antiche, che non può essere messo in discussione da contingenze". Così il premier Conte, nel corso di un punto stampa al termine della sua visita a Beirut commentando le tensioni diplomatiche di queste ore e la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore in Italia.

Aumenta la tensione Francia-Italia : l'ambasciatore Christian Masset richiamato a Roma : Sarebbero gli attacchi del governo gialloverde, secondo quanto comunica il ministro degli esteri francese, ad acuire la tensione tra Francia e Italia e che ha avuto come conseguenza il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore Christian Masset. Infatti, negli ultimi tempi, tanto il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio quanto la Lega di Matteo Salvini non hanno risparmiato critica alcuna alla regione francese per quanto attiene la ...

Tensione Italia-Francia - Conte : “Di Maio dai gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” : “Il rapporto tra Italia e Francia ha una radice antica di ordine culturale ed economico e non può essere messo in discussione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa con i giornalisti italiani prima della sua ripartenza da Beirut per far ritorno in Italia. “Di Maio dai gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” ha aggiunto. L'articolo Tensione Italia-Francia, Conte: “Di Maio ...

Tensioni Italia-Francia - Parigi richiama l’ambasciatore a Roma : Il Quai d’Orsay parla di “attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento” e “dichiarazioni oltraggiose” dell’esecutivo italiano. “L’Italia agisca per ritrovare amicizia e rispetto”, l’appello francese. Salvini:… L'articolo Tensioni Italia-Francia, Parigi richiama l’ambasciatore a Roma proviene da Essere-Informati.it.