Bob | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Whistler Saranno sei gli azzurri in gara

I pordenonesi Ughi e Variola convocati per i Mondiali di bob

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La selezione fatta a Koenigssee ha sciolto le riserve sui nomi degliche prenderanno parte aidi bob in programma a. Nella località canadese la rassegna iridata andrà in scena dal 25 febbraio al 9 marzo:sei gli italiani in, che rappresenteranno il Bel Paese nel bob a 2 e nel bob a 4.Di seguito l’elenco completo degliBAUMGARTNER Patrick (Fiamme Azzurre) (partenza il 22 febbraio per il bob a 2, 1-2 marzo) BILOTTI Lorenzo (Fiamme Oro) (partenza il 22 febbraio per il bob a 2, 1-2 marzo) FONTANA Simone (Aeronautica) (partenza differita per il bob a 4, 8-9 marzo) UGHI Costantino (Aeronautica) (partenza differita per il bob a 4, 8-9 marzo) VARIOLA Mattia (Fiamme Azzurre) (partenza differita per il bob a 4, 8-9 marzo) VERGINER Alex (Bob Club Cortina) (partenza il 22 febbraio per il bob a 2, 1-2 ...