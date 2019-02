Napoli | Hamsik resta | salta il trasferimento in Cina

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

Hamsik resta. O almeno adesso Napoli potrà salutarlo : Il tweet del Napoli L’idea di non poterlo salutare come avremmo voluto ci aveva lasciato un velo di rammarico e di tristezza. L’idea che il nostro centrocampo dovesse fare a meno di lui, invece, ci preoccupava. Eravamo già lì a pensare a come avremmo potuto giocare senza di lui, ma per fortuna non dovremo più scervellarci. Perché? Perché Marek Hamsik, per il momento, è destinato a rimanere al Napoli. “Il Calcio Napoli ha deciso di ...

Hamsik - niente Cina e Dalian. Le ultime news sul calciomercato del Napoli : clamoroso il dietrofront del Napoli che scongiura al momento la partenza di Marek Hamsik , 31enne centrocampista azzurro che continuerà ad essere legato alla società di De Laurentiis. Ormai destinato ...

Il Napoli ha annunciato che la cessione di Marek Hamsik è saltata : La squadra di calcio del Napoli ha comunicato che la cessione del calciatore slovacco Marek Hamsik è saltata. Pochi giorni fa il Napoli aveva trovato un accordo con la squadra cinese del Dalian Yifang per circa 20 milioni di euro: lì

Incredibile a Napoli : salta la cessione di Hamsik : Sembrava tutto fatto per la cessione del capitano azzurro ai cinesi del Dalian, un'operazione che avrebbe portato nelle casse del Napoli circa 15 milioni di euro, mentre Hamsik si sarebbe legato al club asiatico con un contratto triennale da circa 9 milioni a stagione. De Laurentiis sembrava aver accontentato il giocatore Era stato lo stesso Hamsik a chiedere la cessione, visto lo scarso minutaggio ottenuto sotto la gestione di Carlo Ancelotti ...

Napoli - salta la cessione di Hamsik ai cinesi : «Accordi non rispettati» : Sfuma la cessione di Marek Hamsik. Il capitano azzurro, almeno per il momento, non si muove. Lo ha reso noto il Napoli che, su Twitter fa sapere di aver deciso «di soprassedere alla cessione di Marek ...

Napoli - Hamsik in Cina : può saltare tutto! : Potrebbe saltare la cessione di Hamsik in Cina , all' Al Dalian : lo ha comunicato su twitter il Napoli : 'Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le ...

Napoli - Hamsik rimane - la società : "Accordi economici non rispettati" : Non se ne va. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, almeno per il momento, non andrà in Cina, come annunciato nelle ultime ore anche dalle parole dello stesso centrocampista slovacco . Il giocatore, ...

Napoli - sfuma il trasferimento di Hamsik in Cina : Colpo di scena nella trattativa per il trasferimento di Marek Hamsik in Cina. Per l’acquisto del calciatore da parte del Dalian sembrava ormai cosa fatta, ma attraverso un messaggio sul proprio account Twitter, il club partenopeo ha fatto sapere che l’operazione non si farà per un mancato accordo sulle modalità di pagamento. Napoli, mai così […] L'articolo Napoli, sfuma il trasferimento di Hamsik in Cina è stato realizzato da Calcio e ...

Calciomercato Napoli – Salta la cessione di Hamsik - divergenze sui pagamenti con il Dalian : i dettagli : Salta la trattativa per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian: divergenze sui pagamenti fra Napoli e Dalian, il giocatore non si muove Salta ufficialmente la trattativa fra Napoli e Dalian per il trasferimento di Marek Hamsik. Il capitano azzurro non si trasferirà in Cina, ad annunciarlo è il Napoli tramite il suo account Twitter con un messaggio che riporta la motivazione alla base della rottura fra le due parti: “il Calcio Napoli ...

Clamoroso a Napoli - ADL annuncia : «Non c'è intesa - Hamsik resta» : «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi...

Napoli - parla il papà di Hamsik : 'In estate lo trattenne Ancelotti' : Marek Hamsik verso la Cina, anche papà Richard racconta la sua versione dei fatti a Sport, in Slovacchia. 'Non c'è ancora nulla di ufficiale, però', ci tiene a precisare Richard. 'Speriamo di chiudere il tutto in poche ore, con le festività del nuovo anno in Cina tutto si è ...

Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato Napoli - ultime notizie : il padre - 'tutto fatto entro 48 ore' : Calciomercato Napoli, Marek Hamsik ha la valigia pronta: il centrocampista slovacco andrà in Cina, arriva la conferma del padre.

Hamsik - la cena di addio a Napoli : «Torno presto per la festa coi tifosi» : La cena a sorpresa, organizzata in fretta e furia da Callejon e gli altri della squadra. In un locale di Coroglio, dove altre volte il gruppo azzurro si ritrova. E ci sono anche gli uomini dello...