Ministro Esteri Iraq esorta coalizione ad aumentare sforzi nella lotta a Daesh in Siria

Ministro degli esteri danese preoccupato per condanna a cittadino danese in Russia - : Il Ministro degli esteri danese Anders Samuelsen ha espresso preoccupazione per la condanna nei confronti del danese Dennis Christensen, membro dell'organizzazione dei testimoni di Geova, e ha ...

Ue-Lega araba : Ministro Esteri cipriota Christodoulides - sostegno per politica europea attiva nel Mediterraneo : Nicosia, 04 feb 16:30 - , Agenzia Nova, - Cipro sostiene un impegno attivo dell'Unione europea nel Mediterraneo a favore di un rafforzamento della cooperazione tra Ue e Lega araba.... , Res,

Italia sa essere accomodante su temi importanti - dice Ministro Esteri Francia : L'Italia sa essere accomodante quando deve affrontare questioni importanti, come la propria economia o l'immigrazione.

Ue-Bolivia : incontro Mogherini con Ministro Esteri Pary Rodriguez - sviluppo relazioni e situazione regionale : Bruxelles, 29 gen 16:38 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha incontrato oggi il ministro degli... , Beb,

Gas - Ministro Esteri Cipro : "Presto firma Eastmed con Italia" : di Maria Grazia Napolitano Il gasdotto Eastmed "contribuirà alla sicurezza energetica dell'area e dell'Unione Europea", le prospettive del progetto "sono molto positive". In un'intervista all'...

Il Ministro degli Esteri ungherese Szijjarto : “Migranti - noi e Salvini pionieri. Il nostro popolo prima di tutto” : Péter Szijjarto, 40enne ministro degli Esteri ungherese prima va dritto al bersaglio: «Noi e Salvini siamo dei pionieri, entrambi abbiamo dimostrato che l’immigrazione può essere fermata. Lui l’ha fatto via mare in Mediterraneo, noi ungheresi via terra, lungo i Balcani»....

Il Ministro degli Esteri ungherese Szijjarto : “Migranti - noi e Matteo pionieri. Il nostro popolo prima di tutto” : Péter Szijjarto, 40enne ministro degli Esteri ungherese prima va dritto al bersaglio: «Noi e Salvini siamo dei pionieri, entrambi abbiamo dimostrato che l’immigrazione può essere fermata. Lui l’ha fatto via mare in Mediterraneo, noi ungheresi via terra, lungo i Balcani»....

Venezuela : Maduro "ringrazia" Pompeo per riunione Consiglio di sicurezza Onu e invia a New York Ministro Esteri Arreaza : ... 25 gennaio, che manderà il suo ministro degli Eteri, Jorge Arreaza, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiesta dagli Stati Uniti, per discutere della crisi politica del ...

Italia-Cina - il Ministro degli Esteri cinese a Roma : sul piatto i progetti della Nuova Via della Seta : Il nuovo esecutivo ha registrato le missioni in Cina del vicepremier Luigi Di maio e del ministro dell'Economia Tria. Il ministro degli Esteri cinese all'Italia: «Siamo partner naturali» Il ministro ...

Emmanuel Macron ha incontrato il consigliere di Stato e Ministro degli Esteri Wang Yi : ... aggiungendo che la Francia spera di lavorare con la Cina per rafforzare i contatti ad alto livelli e approfondire la cooperazione bilaterale in diversi settori, come economia, commercio, ...

Libano : Ministro Esteri Bassil - economia necessita rimodulazione : Beirut, 23 gen 16:27 - , Agenzia Nova, - L'economia del Libano necessità di una rimodulazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri libanese, Gebran Bassil, da Davos. Lo stato dell'economia... , Res,

Iraq-Iran : premier curdo Barzani incontra Ministro Esteri Zarif - "non dimentichiamo l'aiuto di Teheran" : Baghdad, 15 gen 13:13 - , Agenzia Nova, - Il Kurdistan iracheno non dimenticherà l'aiuto ricevuto in vari momenti dall'Iran, che tra le altre cose raccontò al mondo "la tragedia di Halabja", l'attacco con armi chimiche ordinato da Saddam Hussein nel 1988 che provocò la morte di oltre 5 mila curdi. Lo ha dichiarato il premier curdo Nechirvan Barzani nel ...

Albania : rimpasto di governo - presidente Meta respinge nomina nuovo Ministro degli Esteri : I decreti per altri quattro ministri - Anila Denaj alle Finanze e Economia, Belinda Balluku alle Infrastrutture ed Energia, Besa Shahini... , Alt,

Tunisia : ambasciatore Usa Rubinstein conclude missione e incontra Ministro Esteri Jhinaoui : ... confermando l'attenzione di Washington per "il successo dell'esperimento democratico tunisino" e per "il rilancio dell'economia". Rubinstein ha anche espresso "profonda gratitudine" alle autorità ...