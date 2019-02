De Roux? Da leggere Immediatamente e ripensare con calma

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Dietro Immédiatement, il libro di Dominique deora in edizione italiana (, Miraggi editore, pagg. 252, euro 18, traduzione di Francesco Forlani) c'è un curiosa storia di censura politico-intellettuale-editoriale che vale la pena ricordare.Pubblicato nel 1972, era una sorta di carnet personale, annotazioni di letture, considerazioni, riflessioni, descrizioni, incontri di chi si era già imposto come un enfant prodige delle lettere francesi. All'epoca trentasettenne, deaveva esordito a vent'anni fondando la rivista L'Herne, finanziata con la vendita di alcuni gioielli di famiglia. A 25 aveva scritto il suo primo romanzo, Mademoiselle Anicet, a 26 trasformato la rivista in Cahiers de l'Herne, Pound, Bernanos, Céline, Gombrowicz, Borges... Nel decennio successivo, fra saggi (La mort de L.-F. Céline, L'Ecriture de Charles de Gaulle, L'ouverture de la chasse), ...