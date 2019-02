UFC 234 | Whittaker vs Gastelum | domenica in diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Mancano ormai pochi giorni all’atteso UFC 234, in programma10 febbraio alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia). Il main event della card australiana vedrà l’idolo di casa Robertdifendere il titolo dei pesi medi UFC dall’assalto dello sfidante Kelvin. Nella stessa serata l’astro nascente Israel Adesanya sfida il leggendario Anderson Silva.vs: i protagonisti Gli occhi del pubblico di Melbourne saranno puntati inevitabilmente sul beniamino locale. Il 28enne australiano difende il suo titolo per la seconda volta, dopo un’assenza di ben 8 mesi dal suo ultimo incontro. In quell’occasione si impose per decisione non unanime sul cubano Yoel Romero, già battuto nel precedente incontro del luglio 2017.detiene il titolo dei medi dal dicembre 2017, quando l’allora campione Georges St-Pierre decise di renderlo vacante. Il ...