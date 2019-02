La Raggi conferma | “Lo stadio della Roma si fa | lavori al via entro l’anno”

Raggi : giusta conferma condanna a Spada - non abbassiamo sguardo : Roma – “È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele Piervincenzi. Le istituzioni insieme vincono contro la criminalita’. #NonabbassiamoLosguardo #FuoriLaMafiaDaRoma”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter. L'articolo Raggi: giusta conferma condanna a Spada, non abbassiamo sguardo proviene da RomaDailyNews.