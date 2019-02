: Edilizia: sì a Grandi opere, sciopero - NotizieIN : Edilizia: sì a Grandi opere, sciopero - Cyber_Feed : Ultim'ora #Edilizia: sì a Grandi opere, sciopero - StefanoTesi64 : RT @FilcaCisl: ++ #Costruzioni: #sciopero generale 15 marzo,sì a #grandiopere ++ - Real Estate - ANSA -

I sindacati del settorehanno indetto unogenerale di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del comparto, il 15 marzo. "Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera", scrivono Uil, Cisl, Cgil in una nota congiunta. Chiedono "di sbloccare leda Nord a Sud" e "una cabina di regia a Palazzo Chigi per riaprire i cantieri". "Abbiamo chiesto un tavolo al governo, ma non vogliono confrontarsi", concludono i sindacati.(Di martedì 5 febbraio 2019)