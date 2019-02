Sperimentazione animale | nel 2017 usati più cani e macachi

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 febbraio 2019) E’ diminuito, nel, il numero di animaliper lascientifica passando da 611.707 cavie nel 2016 a 580.073 e fra le specie si registra l’aumento di utilizzo deia 639 nel(486 inclusi i riutilizzi nel 2016), ma anche di conigli, furetti, maiali, bovini, pesci e cefalopodi con un’impennata nel ricorso ai, arrivati a 548 (nel 2015 erano 224, raddoppiati a 454 nel 2016); se si includono i primati riutilizzati in una seconda procedura, si arriva a 586 scimmie.Sono i numeri relativi all’utilizzo di animali a fini scientifici per l’annodel ministero della Salute pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Numeri che la Lega Antivivisezione definisce “allarmanti” riferendosi anche a quelli delle “procedure dolorose” riguardanti il 46% degli animali e indicando in aumento a 2.538 gli animali ...