Domanda su Salvini - Gattuso non risponde : 'Passiamo a un'altra' : "Il vicepremier Salvini prima ha detto di non voler commentare perché sennò Gattuso si offende, poi però ha detto che sono stati due punti persi e si Domanda perché Calhanoglu abbia giocato per 90 ...

Martina (PD) attacca Salvini : 'Ministro coniglio' - lui risponde con ironia : Un intervento mirato a ritrovare l'unità del Pd quello del segretario uscente Maurizio Martina. Parole che hanno inteso evidenziare come i suoi rivali sono al di fuori del partito e non possono essere in alcun modo identificati con Giachetti e Zingaretti. Parole che, a titolo personale, hanno voluto manifestare la volontà e l'invito a chi lo ascoltava a cercare i nemici dei 'dem' al di fuori di un contesto che, negli ultimi, tempi raramente ha ...

Tav - Salvini risponde a Di Battista : "Gli mando pane e Nutella" : ' Di Battista ha detto che non devo rompergli i coglioni? mando pane e Nutella anche a Di Battista. O un Bacio Perugina, ma potei essere frainteso. È un bel ragazzo... '. Lo ha affermato Matteo ...

TAV - Di Battista brutale su Salvini : “Non rompa i cogl**ni” - il leghista risponde ironicamente : Il Battibecco continua tra Movimento 5 Stelle e Lega per la questione TAV, Di Battista contro Salvini Il ministro dell’Interno ha così risposto alle dure critiche dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. “Se la Lega intende andare avanti, continuando a scavare un buco inutile che costa 20 mld e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e smettesse di rompere i coglioni”, aveva dichiarato ...

Salvini contestato : 'Assassino di me**a' - lui risponde 'hai vinto 10 immigrati' (VIDEO) : Matteo Salvini è senza ombra di dubbio un politico che fatica a lasciare insensibili i suoi interlocutori, l'elettorato ed i semplici cittadini italiani. Il suo rapporto con le piazze e con i social mette in evidenza come si fatichi a trovare persone che stiano fuori da due fazioni ben definite: chi lo ama e chi lo odia. Nel corso del suo impegno per la campagna elettorale abruzzese, a Giulianova, è accaduto un episodio che ancora una volta ...

Contestatore urla "Assassino" a Salvini - lui risponde : "Hai vinto 10 migranti a casa tua" : Agenzia Vista, Giulianova, TE,, 02 febbraio 2019 Contestatore urla 'Assassino' a Salvini, lui risponde: 'Hai vinto 10 migranti a casa tua' Matteo Salvini, leader della Lega, ha tenuto un comizio a ...

Tav - Di Maio e Di Battista contro. Ma Salvini risponde : "Si troverà un accordo come sempre" : All'indomani della visita di Matteo Salvini al cantiere della Tav a Chiomonte, non si placano le polemiche nel governo sul cantiere dell'alta velocità Torino-Lione. Polemiche accentuate anche dall'imminenza delle prossime tornate elettorali (la prima in Abruzzo il 10 febbraio) e che virano inevitabilmente verso un gioco delle parti. Con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che in mattinata chiudono a ogni possibile avanzamento della ...

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : “Un governo insieme? Sto bene con Di Maio” : Matteo Salvini in visita al cantiere della Torino-Lione: "Sono qui da ministro dell'Interno per portare la vicinanza del governo alle forze dell'ordine che da anni sono impegnati qua, ci sono stati quasi 400 feriti grazie a quei cretini dei centri sociali di cui ci occuperemo. Indosso la giacca della polizia auspicando che nessuno si offenda".Continua a leggere

Padre Zanotelli attacca : "Salvini va processato". E il ministro risponde così : "Dopo avermi definito razzista, genio malefico, criminale (e altri complimenti che al momento mi sfuggono), questo prete sostiene che dovrebbero processarmi non solo per la Diciotti ma anche per la Sea Watch. Olè!". così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook postando una foto dove compare Padre Alex Zanotelli insieme a un virgolettato attribuito al missionario pacifista: "Salvini va processato anche per la Sea Watch". E nel post ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda..." : "Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita". Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A Davos il premier si era confidato con la cancelliera tedesca spiegando che il leader della Lega sar

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : 'Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda...' : 'Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita'. Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A ...

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Higuain risponde a Salvini : 'Orgoglioso se qualcuno parla male di me' : Roma, 29 gen., askanews, - 'Se qualcuno parla male di te, devi esserne orgoglioso perche' vuol dire che la tua vita e' piu' importante della sua'. Lo scrive su Instagram Gonzalo Higuain che risponde ...

Tpl - Sala a Salvini : "Biglietto Atm? Meglio lavorare che rispondergli" : 'È difficile stare dietro a Salvini perché passa con disinvoltura dalla Sea Watch a Higuain al biglietto del tram, Meglio lavorare che rispondere a tutto. Non ho commenti su Salvini, quello che dovevo ...