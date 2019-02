Infortunio Birsa | il calciatore del Cagliari lascia il campo

Infortunio Birsa - lo sloveno indisponibile per la Samp : i tempi di recupero : Infortunio Birsa – Domenico Di Carlo dovrà fare a meno di Birsa per la gara di domani contro la Sampdoria. Il club infatti ha reso noto che il trequartista non è stato convocato a causa di un Infortunio al piede in allenamento: pare si tratti di un pestone in seguito al quale lo sloveno ha accusato problemi a un dito. Il dolore è stato così forte da non consentirgli di proseguire l’allenamento e di essere a disposizione per il ...