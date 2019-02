NoiPa: la delusione dell’importo del cedolino febbraio 2019 

scuolainforma

(Di domenica 3 febbraio 2019) Nei giorni scorsi si è parlato molto del prossimodi. Il 30 gennaio sul sitovi era la seguente comunicazione: “Neldelle competenze di2019 saranno presenti le somme relative alla proroga dell’elemento perequativo una tantum prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145), comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio. L’elaborazione, che si è conclusa nella giornata odierna, ha riguardato circa 982.000 dipendenti per un importo complessivo pari a circa 13.400.000 euro“.: la grandePurtroppo ildi2019 non è cosi allettante. Sul portalegià da alcuni giorni è possibile vederne l’importo. Come? Basta accedere con le proprie credenziali all’area self-service, stipendiale, consultazione pagamenti. Alcuni docenti che hanno già ...