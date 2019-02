Febbre e vomito | sembra una normale influenza Poi la tragedia | morto a 23 anni

Pensa di avere l’influenza con Febbre e vomito ma è un’infezione letale : muore a 23 anni : Reece Milner, 23enne di origine irlandese, è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che lui credeva essere una semplice influenza. Non è andato dal medico per non perdere tempo ma è stato poi trovato nella sua auto in stato confusionale. Trasferito in ospedale è morto due giorni dopo per una infiammazione miocardica dei muscoli cardiaci.Continua a leggere