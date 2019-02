Uomini E Donne | Nicole Mazzocato fa chiarezza sulla fine della storia con Fabio

Uomini e Donne - Claudia sorprende Lorenzo sui social : la foto con la felpa del tronista : Manca sempre meno alla registrazione delle puntate serali di Uomini e Donne. Tra pochi giorni, infatti, ci saranno le "blindatissime" scelte dei protagonisti del trono classico che andranno in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 febbraio. Claudia Dionigi, prima di conoscere la decisione finale di Lorenzo Riccardi tra lei e Giulia Cavaglià, ha deciso di usare Instagram per lanciare un messaggio al suo tronista del cuore. La ragazza ha ...

Uomini e Donne Scoop! Scoperta la Location Dove i Tronisti Faranno la Scelta! : La redazione di Uomini e Donne ha scelto un luogo magico per la festa di fidanzamento dei Tronisti del trono classico! Guardate le foto della Location da sogno! Ormai è tutto pronto, Mediaset è pronta a regalare ai suoi fedeli telespettatori una prima serata dedicata alle scelte dei Tronisti di Uomini e Donne. Un evento tutto nuovo Dove Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni ed Ivan Gonzalez Faranno vivere ai propri fans attimi ...

News Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi ha già scelto? L’indizio : Lorenzo Riccardi e Claudia di Uomini e Donne si sono fidanzati? Il retroscena Lorenzo Riccardi, in una delle ultime registrazioni del Trono Classico, ha annunciato di essere pronto a scegliere una delle due corteggiatrici. Chi sarà? Ovviamente non è dato saperlo con certezza, ma l’ultima foto pubblicata da Claudia Dionigi su instagram ha già scatenato la fantasia del tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti quest’ultima, poco fa, ha ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Ivan si fa sorprendere da Alice : Alice di Uomini e Donne sorprende Ivan Gonzalez con un’esterna inedita Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, dove Ivan Gonzalez è stato accusato di fare il doppio gioco con le corteggiatrici Sonia e Natalia, è stato reso pubblico il video di un’esterna inedita tra il tronista e la nuova corteggiatrice Alice. Nell’esterna si vede la frizzante e esuberante ragazza regalare a un sorpreso Ivan uno spettacolino privato che sicuramente ha colto ...

Uomini e Donne news : Claudia indossa la felpa di Lorenzo? La foto che spiazza : Uomini e Donne news: Lorenzo regala la sua felpa a Claudia? La scelta di Lorenzo Riccardi è sempre più vicina e ogni piccolo dettaglio potrebbe svelare su quale delle due corteggiatrici potrebbe ricadere la decisione del pugliese. Claudia o Giulia? Questo il dilemma che attanaglia le fan del cobra. Se da un lato tutto porta […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudia indossa la felpa di Lorenzo? La foto che spiazza proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : il gesto di Irene sorprende : Irene Capuano di Uomini e Donne fa una dedica a Luigi Mastroianni Luigi Matroianni e Irene Capuano, nell’ultima registrazione del Trono Classico di Giovedì scorso, si sono riavvicinati. Difatti i due, dopo aver discusso molto animatamente in quest’ultimo periodo, nell’ultima esterna fatta si sono finalmente chiariti, arrivando anche a scambiarsi teneri baci e abbracci. Potrebbe essere lei la sua scelta? Chissà, intanto la ...

Uomini e Donne oggi - Armando e Noel dopo lo scontro : nuove verità : oggi Uomini e Donne, ancora scontro tra Armando e Noel: due verità che non combaciano, grande delusione Armando e Noel del Trono Over si sono resi protagonisti di queste ultimissime settimane. La loro conoscenza a Uomini e Donne non è andata a finire assolutamente bene. Incomprensioni, bugie e cose dette a metà hanno fatto sì che […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Armando e Noel dopo lo scontro: nuove verità proviene da Gossip e Tv.

Angela Nasti a Uomini e Donne : la modella è l'ex fiamma di Federico Bonazzoli : Angela Nasti è la nuova tronista del programma televisivo di Canale Cinque 'Uomini e Donne'. La 19enne è sorella di Chiara, la nota influencer che ha partecipato alla scorsa edizione dell'Isola dei ...

Uomini e Donne - Irene Capuano sorprende : la dedica che piacerà molto a Luigi : Irene Capuano e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, i due sempre più vicini al lieto fine? A Uomini e Donne Luigi e Irene si stanno avvicinando sempre di più, con non poche difficoltà ma sta accadendo. Il loro è stato un percorso in salita e tortuoso, con ostacoli da superare e anche qualche eliminazione […] L'articolo Uomini e Donne, Irene Capuano sorprende: la dedica che piacerà molto a Luigi proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - la verità di Nicole dopo l'addio con Fabio : 'Siamo molto diversi' : Tra le coppie storiche che si sono formate nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Fabio e Nicole. I due ormai facevano coppia fissa da diversi anni e in più occasioni avevano ammesso di voler mettere su famiglia assieme. A quanto pare, però, le cose sono cambiate, dato che, nel corso degli ultimi giorni, la coppia ha annunciato di essere giunta al capolinea e quindi i due si sono detti definitivamente ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli intende andare a convivere con la sua scelta : A pochi giorni dall'avvenuta messa in onda della scelta dell'ormai ex-tronista, Andrea Cerioli, sembra che non si parli d'altro. Il web influencer Andrea si era espresso ai microfoni del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dichiarando che la sua si sarebbe molto probabilmente rivelata una 'scelta impopolare', dopo le numerose critiche giunte dal pubblico in studio, dal popolo del web e dall'opinionista del programma Gianni ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo si prepara alla scelta - Giulia sembra la favorita : La scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne, è ormai alle porte: nella registrazione effettuata lo scorso 26 gennaio, infatti, il ragazzo ha annunciato di essere ormai giunto al termine del suo percorso all'interno del dating show e di essere pronto a fare il nome della ragazza che continuerà a frequentare anche quando i riflettori televisivi saranno spenti. Da tempo, Lorenzo ha limitato il campo a due sole ragazze per le quali ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella convince Moriconi a tornare in studio : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 1° febbraio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Teresa Langella. La napoletana è stata rifiutata da Antonio Moriconi che ha deciso di non andare in esterna a causa delle precedenti dichiarazioni di lei su Andrea Dal Corso. Ma la delusione del corteggiatore 23enne è persino aumentata dopo la scoperta di quanto accaduto durante l'incontro di Teresa e Andrew: la coppia, insieme in una stanza ...

Uomini E Donne : lite tra Teresa e Tina per una confessione di Andrea “Ridicola - patetica”. Guarda il Video : lite in studio a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Teresa Langella. Il motivo? Andrea, che ha confessato di essere attratto fisicamente dalla tronista e alla ragazza non sono piaciute le parole usate... L'articolo Uomini E Donne: lite tra Teresa e Tina per una confessione di Andrea “Ridicola, patetica”. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.