Tav | Di Battista | “Se Lega vuole andare avanti su buco inutile da 20 miliardi | torni da

Alessandro Di Battista - badilata a Salvini : "La Tav? Tornasse da Berlusconi e non rompesse i cogl***" : Dopo Luigi Di Maio, anche Alessandro Di Battista colpisce duro Matteo Salvini sulla Tav. "Finché ci saremo noi al governo, l'alta velocità Torino-Lione non si farà", aveva giurato il vicepremier. E l'ex deputato, a Chieti per le Regionali in Abruzzo, nel pomeriggio ha rincarato la dose andando sul p

Di Battista : se Lega vuole Tav torni da Berlusconi - non rompa... : Milano, 2 feb., askanews, - 'Se le Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni...'. E' quanto ha ...

Tav - Di Maio : «Discorso chiuso». Di Battista : «Se sì - Salvini torni da Berlusconi» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Di Battista : "Lega vuole Tav? Torni da Berlusconi e non rompa" : "Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari". E' quanto ha detto Alessandro Di Battista, in una dichiarazione alle tv e ai giornalisti ...

'Se Salvini vuole la Tav torni da Berlusconi e non rompa...' - Di Battista - : Milano, 2 feb., askanews, - Si inasprisce anche nei toni lo scontro M5s-Lega sulla Tav. 'Se le Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e che non serve ai cittadini, ...

Di Battista : 'Se Lega vuole la Tav torni da Berlusconi e non rompa...' : La Tav della discordia continua a dividere gli alleati di governo. Ridda di dichiarazioni di segno opposto anche di sabato. A cominciare dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che in ...

Tav - Di Battista attacca Salvini : "Non rompa o torni da Berlusconi" : Lo scontro nel governo ora è ad altissimi livelli. Al centro delle tensioni ci sono i lavori per il completamento dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo che Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere di Chiomonte e ha promesso che l'opera verrà ultimata, i Cinque Stelle sono partiti al contrattacco. Il più duro è stato, senza alcun dubbio, Alessandro Di Battista che, a margine di un evento a Chieti per le Regionali in Abruzzo, ha lanciato un ...

Di Battista : se Lega vuole Tav torni da Berlusconi - non rompa... : Milano, 2 feb., askanews, - "Se le Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni...". E' quanto ha ...

Tav - Di Battista : sì Salvini?Torni da Cav : 18.20 "Siamo favorevolissimi alle infrastrutture giuste per i cittadini e per i pendolari. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse ....". Lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del M5S, a margine di un'iniziativa elettorale a Pescara, ribadendo il no alla Tav.

Tav - Di Maio : «Il discorso è chiuso». Di Battista : «Se sì - Salvini torni da Berlusconi» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Pescara - Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma : “Altro che Tav. Queste sono le opere che servono” : “Siamo alla stazione centrale di Pescara per smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria a Pescara per andare a Roma come si può fare”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta facebook dall’Abruzzo, dove ...

Venerdì Salvini al cantiere Tav Di Battista : l'opera non si fa : La Lega difende l'opera e il sottosegretario all'economia Garavaglia certifica che lo stop di miliardi ne costerà 24. Nel frattempo la mitica analisi costi-benefici è rimasta nei cassetti del ...

Tav - Di Battista : Più utile autostrada Asti-Cuneo o metro per Torino : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Chiamparino : Di Battista disinforma : 13.52 E' polemica dopo le parole di Di Battista sulla Tav. Tra le reazioni, anche quella del presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, che accusa di "propaganda e disinformazione" e dice: le sue "risibili dichiarazioni" confermano che per il M5S "la Tav non s'ha da fare per evidente pregiudizio politico", ora la Lega decida. E non esclude una querela sulle affermazioni fatte. Di Battista ieri, a 'Che tempo che fa', ha ribadito ...