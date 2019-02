Sondaggi | il governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile” Tra i leader

Sondaggi - il 57% degli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fiducia nel governo al 43% : Per il 57% degli italiani, il Senato dovrebbe negare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ad essere favorevole al processo al ministro dell’Interno è invece il 38% delle persone intervistate da Emg Acqua. Il Sondaggio dell’istituto – realizzato il 29 gennaio – è stato presentato ad Agorà su Rai 3. Per il leader della Lega è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di autorizzazione a ...

Abruzzo - primo test reale per governo e Pd dopo mesi di Sondaggi : Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm dal 2014 al 2018 e prima sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Enrico Letta e sottosegretario all'Economia con Matteo Renzi, ha accettato la sfida ...

Sondaggi politici elettorali : area di Governo in calo - perde consensi anche il PD : EMG ha pubblicato lo scorso 24 gennaio nuovi Sondaggi politici, che vedono i partiti al Governo in leggera flessione. Rispetto a qualche mese fa sono infatti calate le intenzioni di voto per Lega e Movimento 5 Stelle, mentre all’opposizione si torno a sorridere. Entrando nel dettaglio, abbiamo il partito di Matteo Salvini sempre al comando, con il 30,1%, ma con una perdita dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Minore è il calo ...

Sondaggi : governo ai minimi - M5s in sofferenza (e l'audio di Conte certifica il crollo) : Secondo gli ultimi Sondaggi politici la maggioranza M5s-Lega è ai minimi del consenso da giugno (rilevazioni di EMG Acqua)...

Sondaggi elettorali Swg : cala il consenso del governo : Sondaggi elettorali Swg: cala il consenso del governo Il consenso del governo Conte sarebbe crollato drasticamente al 39%. Secondo un Sondaggio Swg, riportato da Repubblica e che sarebbe “planato ai piani alti del Pd”, il 61% degli italiani afferma di essere “poco o per nulla soddisfatto” dell’esecutivo guidato giallo verde. Se il Sondaggio venisse confermato, al momento infatti si parla di indiscrezioni, si ...

Sondaggio Swg - i numeri che massacrano il governo : e i piddini sperano nel 30% : Un Sondaggio Swg che la Repubblica descrive come "planato ai piani alti del Pd" avrebbe suscitato grande interesse al Nazareno: dice infatti la rilevazione che il 53% degli italiani che a giugno giudicava l'operato del governo Conte "molto o abbastanza efficace" è sceso al 39%, con il 61% degli inte

Sondaggi politici elettorali : M5S in ribasso - italiani bocciano Governo in economia : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto ...

Sondaggi - i 5 stelle non passano la prova del governo : gli ultimi dati sono eloquenti : Il calo del Movimento 5 stelle affossa il consenso del governo, ma Pd e Forza Italia non ne approfittano. Chi gioisce e chi...

Ultimi Sondaggi Politici : cambia il giudizio degli italiani sul governo : Solo il 24 per cento degli intervistati ritiene che la manovra del 2019 avrà effetti postivi sull'economia italiana, mentre il 55 per cento si dice scettico, secondo quanto riportato da EMG.

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancora i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

Governo - Salvini : No a elezioni anticipate in base ai Sondaggi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fabrizio Masia - Sondaggio per Agorà : 'Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte' : Che viene di fatto bocciata dal 55 per cento degli elettori perché non 'aiuterà la ripresa dell'economia italiana'.

Fabrizio Masia - Sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli