Inf | Putin | Dispiegheremo missili solo in risposta a mosse simili Usa

Inf - Putin : Non ci faremo trascinare in costosa nuova corsa ad armamenti

Putin : anche Mosca sospende il Trattato antimissili Inf : ... se tali armi appariranno, né in Europa né in altre regioni delmondo, finché armi di tale tipo prodotte in Usa non appariranno nelle medesime regioni del mondo".