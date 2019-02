WTA Hua Hin | Muguruza ancora flop | sconfitta dalla Yastremska ai quarti

WTA Hua Hin – Muguruza accede ai quarti : Barthel stesa in due set : Garbine Muguruza accede ai quarti di finale del WTA di Hai Hin senza grossi problemi: la tennista spagnola liquida la tedesca Mona Barthel in due set Dopo aver superato Sabine Lisicki all’esordio nel WTA di Hai Hin, Garbine Muguruza elimina la seconda giocatrice tedesca presente nel suo cammino nel main draw. La tennista spagnola liquida Mona Barthel in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 7-5 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Ai quarti di ...