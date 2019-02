Salvini? Per Bonifazi Pd va processato | ma con cautela

Sea Watch : “Polizia a bordo - e in mare nessuna nave ong”. Salvini : “Perché hanno paura?” : La denuncia dell'Ong: "A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano. Nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso". Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica: "Secondo voi perché i 'signori' della nave Ong Sea Watch hanno paura della Polizia a bordo???"Continua a leggere

Nave Diciotti : 'Parlare di immunità per Salvini è uno strafalcione giuridico' dice Conte : Il presidente del Consiglio in soccorso al ministro dell'Interno in attesa che la giunta del Senato decida sull'autorizzazione a procedere. Salvini presenterà una memoria o sarà sentito entro ...

Giuseppe Conte - il sì del M5S al processo per Matteo Salvini sarebbe un cortocircuito : Sul caso della Diciotti e di un eventuale processo per Matteo Salvini il Movimento 5 stelle è in subbuglio. I pentastellati cercano di prendere tempo e valutare la situazione con calma ma in realtà sono spaccati. E Giuseppe Conte ne è inevitabilmente coinvolto. Secondo Roberta Lombardi "a uscirne pe

'Caso Diciotti' : per la maggioranza degli italiani Salvini non deve andare a processo : Un sondaggio diffuso oggi dal talk show politico Agorà, trasmissione di punta dell'informazione di Rai Tre, ha dato la possibilità di conoscere l'opinione degli italiani sulla richiesta di autorizzazione a procedere pervenuta al Senato nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Come molti sapranno, al segretario della Lega il Tribunale dei Ministri di Catania ha contestato il reato di sequestro di persona aggravato a causa del ...

Michele Emiliano : “C’è un complotto tra Renzi e Vendola per farci perdere e consegnare la Puglia a Salvini” : Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “c’è chiaramente un complotto tra Renzi e Vendola: è di tutta evidenza che stanno tentando di mettere insieme un terzo polo non per vincere, perché non ci possono riuscire, ma per farci perdere, per consegnare la Puglia a Salvini”. Il governatore Pd, parlando con i giornalisti, ha attaccato sia l’ex premier che l’ex presidente di Sinistra ecologia e libertà: ...

Salvini : al lavoro per decreto 'cantieri veloci' a inizio marzo : ... si è svolto a Palazzo Chigi un vertice tra Salvini, Di Maio e il premier Conte: fonti di governo spiegano che si è fatto il «punto della situazione sui provvedimenti per la crescita, l'economia e il ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Salvini : processo per il caso Diciotti sarebbe un'invasione di campo : Roma, 31 gen., askanews, - 'Convocatemi. Son curioso di sapere perché meriterei 15 anni di carcere'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ad un eventuale processo davanti alla ...

Conte : "Immunità per Salvini? Chi ne parla dice il falso" : Il premier Giuseppe Conte torna nuovamente a spiegare la sua posizione rigaurdo a un caso molto delicato per la tenuta del governo: la richiesta di autorizzazione a procedere su Salvini per la vicenda ...

Diciotti - per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere

Antonella Clerici punge la Isoardi : "Andrei a cena con Salvini Per farle un dispetto" : Di frecciatine Antonella Clerici ne ha lanciate a Elisa Isoardi dopo aver detto addio a La prova del cuoco . Ma evidentemente non erano ancora abbastanza, per lei,. Perché diciamo così? Perché ospite ...

Antonella Clerici - cannonata a Elisa Isoardi : "Perché vorrei andare a cena con Matteo Salvini" : Antonella Clerici scatenata su Radio Deejay a Il rosario della sera. Sarà che, come ha annunciato lei stessa nell'intervista a Fiorello, venerdì 15 febbraio condurrà tutta la serata di Sanremo Young con John Travolta. "Sono felicissima, è un mito, mi sto esercitando perché quella sera vorrei ballare

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...