MotoGp – Uccio tra importanti rivelazioni e scherzose frecciatine | “Marc e Jorge? Vedrete

(Di venerdì 1 febbraio 2019) A tuttoSalucci: dal futuro post ritiro di Valentino Rossi alla convivenza in Honda di Marquez e Lorenzo Si è tenuta questa mattina la presentazione dello Sky Racing Team. A margine dell’evento è stato inevitabile parlare di Valentino Rossi, maestro dei giovani ragazzi, tutti italiani, della squadra che cercherà di ottenere ottimi risultati nella stagione 2019 di Moto2 e Moto3.LaPresse/Alessandro La RoccaNon solo Luca Marini e mamma Stefania Palma, hanno espresso le loro sensazioni sul futuro del Dottore, ma anche il suo amico fraternoha detto la sua a Rogoredo: “Vale ha una voglia di andare in moto pazzesca. Domani partiamo per la presentazione del 4 febbraio a Giacarta e il 6 siamo in pista, stiamo fremendo. Il primo test sarà già molto importante per capire come ha lavorato la Yamaha, ma siamo fiduciosi. Marquez e Lorenzo spaventano anche ...