L’1 febbraio 1967 i Beatles iniziarono a registrare Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Gli Housetonic a O’Live L’1 febbraio : “Crediamo nell’arte a 360 gradi” (intervista) : Con gli Housetonic a O'Live l'1 febbraio ritorna l'appuntamento con il live show di ORadio. Il duo è un progetto di musica elettronica fondato da Antonio De Lise e Daniele Roberti. O'Live è lo show di ORadio, la web radio di Optima, e avrà luogo per due venerdì al mese. Lo show verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di ORadio e su Optimagazine, e prevede un'ora di esibizione dal vivo di Dj e produttori di musica elettronica ...

Maltempo Piemonte - arriva la neve : scuole chiuse ad Asti L’1 e 2 Febbraio : In considerazione della nevicata in arrivo tra stanotte e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia di Asti saranno chiuse domani 1 Febbraio e sabato 2 Febbraio: lo ha disposto il sindaco Maurizio Rasero in una ordinanza che ha firmato questa mattina. Si tratta di “un provvedimento necessario preso per la prima volta da quando sono sindaco – ha spiegato Rasero – per non appesantire ...

“Woman before a glass” con Caterina Casini dalL’1 al 3 febbraio al Teatro Palladium : La storia di una donna coraggiosa e trasgressiva, dalla vita travolgente e travagliata, animata da un amore per l’arte contemporanea così grande da farla diventare la più celebre collezionista di sempre. Dopo il debutto al Festival di Todi e le repliche al Teatro Quarticciolo di Roma, gli applausi di Torino, Livorno e tante altre città italiane torna nella Capitale “Woman before a glass”, il trittico scenico in quattro quadri di Lanie ...

Cantigola dalL’1 al 15 febbraio al Teatro Tordinona : Dall’1 al 15 febbraio il Teatro Tordinona di Roma ospita Cantigola il testo scritto e interpretato da Rossana Colace diretto da Patrizio Cigliano. Siamo in Calabria a metà degli anni Novanta e nonostante sia sud il sole uscirà a tratti in questa storia. Al centro una ragazzina di 14 anni che ha una sola colpa: quella di sognare. Il suo più grande desiderio è quello di mettere in scena uno spettacolo teatrale: adolescenza, spensieratezza ma ...

Oroscopo Branko settimana : previsioni dal 28 gennaio alL’1 febbraio : Branko della settimana: previsioni dell’Oroscopo da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio E’ ormai dietro l’angolo l’ultima settimana di gennaio 2019, del cui Oroscopo parliamo in questo articolo, svelando le previsioni dello zodiaco di Branko dal 28 gennaio al 1° febbraio, tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente la situazione degli astri di tutto l’anno. Noi ci limitiamo a ...

Un posto al sole - anticipazioni trame dal 28 gennaio alL’1 febbraio : il ritorno di Simona : Simona torna nella vita di Valerio, mentre Alex si vede costretta a diventare complice di Anita. Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 28 gennaio Elena farà una scoperta spiazzante che riguarda anche Valerio e che avrà conseguenze su più persone. ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 28 gennaio alL’1 febbraio : torna Prisco : Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Michele ha avuto un duro confronto con Scheggia e, questo, l’ha portato a prendere una difficile scelta. Il giornalista è, infatti, intenzionato a lasciare la radio. Patrizio si è convinto a partire e i genitori appaiono felici. Intanto continua la […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: torna Prisco ...

Lega Serie A - L’11 febbraio assemblea sulla ripartizione dei diritti tv : Si torna a parlare di diritti tv in Lega Calcio. Il prossimo 11 febbraio andrà in scena infatti una assemblea sulla ripartizione delle risorse derivanti dalle tv. L'articolo Lega Serie A, l’11 febbraio assemblea sulla ripartizione dei diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una Vita anticipazioni dal 28 gennaio alL’1 febbraio : Blanca incinta : Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca scopre di essere incinta, Olga racconta la sua verità Le anticipazioni di Una Vita rivelano che nel corso della prossima settimana Blanca non rivela a nessuno il nome della persona che ha accoltellato Ursula. La giovane dichiara che la madre è stata ferita da una ladra. Intanto, Olga inizia […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: Blanca incinta proviene da ...

Anticipazioni Una Vita : puntate dal 27 gennaio alL’1 febbraio : Una Vita, Anticipazioni prossima settimana: Blanca aiuta Olga Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Blanca finirà per aiutare Olga. La ragazza dirà a tutti che ad accoltellare Ursula è stata una ladra e incontrerà poi la sorella per comprendere le sue ragioni. Olga racconterà di essere stata abbandonata dalla madre nel bosco, quando aveva cinque anni, e di essere cresciuta con un patrigno, Tomas, che ha usato violenza su di lei. ...

Spoiler Il Segreto fino alL’1 febbraio : Isaac spezza il cuore ad Elsa - Adela in pericolo : Le trame dello sceneggiato iberico intitolato “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra non smettono di coinvolgere il pubblico. Negli episodi settimanali non mancheranno i colpi di scena a Puente Viejo. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che ha già conquistato i telespettatori italiani, spezzerà il cuore ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), perché le rivelerà di essere il padre della creatura che porta in grembo l’ex domestica ...

Concorso Segretari Comunali - scadenza prorogata alL’11 febbraio : come candidarsi : L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Pubblicazione a cui è seguito un decreto di rettifica, con la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti. Il termine per l’iscrizione è ...