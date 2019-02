Australia | caldo record a gennaio

Australia : Gennaio 2019 il più caldo mai registrato : In Australia Gennaio 2019 è stato il più caldo mai registrato: “Abbiamo osservato gli effetti dell’ondata di caldo raggiungere parti significative del Paese durante la maggior parte del mese, con record battuti tanto per la durata quanto per le temperature estreme registrate in una giornata“, ha spiegato Andrew Watkins, responsabile dell’ufficio di climatologia, precisando che le conseguenze del riscaldamento globale, che ...

Australia nella morsa del caldo : blackout in 45mila case a Sidney : Prosegue l’ondata di caldo estremo in Australia: blackout si sono registrati in circa 45mila abitazioni nella parte orientale di Sidney, dove la colonnina di mercurio tocca i +40°C. I media locali riportano casi di persone bloccate in ascensore, ed un ospedale sarebbe paralizzato. La società di distribuzione Ausgrid ha segnalato che squadre di emergenza stanno indagando sulle cause del diffuso blackout, molto raro nei quartieri orientali: ...

Caldo estremo in Australia : si sciolgono anche le ruote delle auto! : Mentre fra Canada e Stati Uniti si sta vivendo una grande ondata di gelo, nell'altro emisfero, in Australia, si fanno i conti con una delle ondate di Caldo più severe degli ultimi anni. Il Caldo...

Australia sotto choc per il caldo record : black-out - animali morti e frutta bruciata : L'Australia è stata una delle prime nazioni al mondo ad avere una tassa sul carbonio, 'ma quando abbiamo avuto un cambio di governo, hanno invertito la situazione e, naturalmente, le nostre emissioni ...

Australia nella morsa del caldo estremo : fino a +44°C a Melbourne : Il caldo estremo sta stringendo nella sua morsa l’Australia: case e uffici di Melbourne sono rimasti senza elettricità (e quindi senza aria condizionata) nella giornata più calda dell’ultimo decennio, con la colonnina di mercurio che ha toccato i +44°C. nella capitale dello Stato di Victoria (5 milioni di abitanti) è stata diramata un’allerta per il giorno più caldo dal 7 febbraio 2009, quando il termometro segnò +46,4°C e si ...

Australia : caldo eccezionale in tutto il Paese - record clamoroso di notte con +35.9°C : Se l'Italia si appresta a vivere un'importante fase invernale con neve a bassa quota, dall'altro lato del mondo la situazione è esattamente opposta : stiamo parlando dell'Australia, dove stiamo...

Australia : caldo record - oltre 42 gradi : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Un'ondata di caldo ha investito l'Australia, facendole superare almeno cinque dei suoi 10 giorni più caldi mai registrati. Lo rendono noto le autorità locali citate da Bbc News ...

