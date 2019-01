Un dossier in tedesco non tradotto potrebbe ritardare i lavori per il Ponte di Genova

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La costruzione deldirallenta ancora a causa di unin. La Stampa segnala come una relazione fatta dai laboratori Empa di Zurigo non sia stata tradotta nei termini previsti, causando un altro ritardo nella chiusura delle indagini e, forse, neidi ricostruzione. Nelle ultime settimane il sindaco diMarco Bucci aveva annunciato che i resti delMorandi sarebbero stati abbattuti tra il 6 e l'8 febbraio: data che è stata confermata dallo stesso Bucci in mattinata: "Non credo ci saranno problemi, per adesso è confermato ... Penso che l'ultima parte demolita sarà a fine maggio, primi di giugno - spiega - ma la ricostruzione partirà prima, il 31 marzo".I tempi biblici per tradurre un documento scritto inallungano in maniera imprevedibile le scadenze dell'indagine. E rischiano di ripercuotersi sui ...