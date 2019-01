Sempre più vecchi e sempre meno aiutati

Metano - Self Service Sempre più vicino. Ok dall'Ue : Presto si potrà effettuare rifornimento di Metano in modalità Self Service. Terminato il periodo di consultazione, la Commissione Europea ha approvato lo schema del decreto che modifica il testo della norma attualmente in vigore e che riguarda l'esercizio degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per autotrazione. Di fatto, questa modifica aprirebbe la strada al rifornimento in modalità Self Service, così come già avviene ...