Samsung Galaxy A50 potrebbe avere display Infinity-V e tripla fotocamera

Prime correzioni per Android Pie sul Samsung Galaxy Note 9 : occhio alla patch XXU2CSA7 : E’ stato rilasciato in queste ore per il Nord Europa un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, ciò lascia ben presagire come il suo arrivo sia imminente anche in altre zone d’Europa, inclusa quindi l’Italia. Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell’arrivo di Android 9 Pie per il device nella versione brandizzata Vodafone, ma questo nuovo update porta con sé dei miglioramenti interessanti che hanno come ...

Senza precedenti la memoria del Samsung Galaxy S10 Plus : prestazioni chip eUFS al top : Manca sempre meno alla prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S10 Plus, al punto che anche oggi 30 gennaio ci siamo imbattuti in alcuni rumors molto interessanti sul suo comparto hardware. Dopo aver confermato nella giornata di ieri che, con ogni probabilità, toccheremo con mano addirittura una versione con memoria interna da 1 TB (probabilmente a prezzo esorbitante), stavolta tocca concentrarsi su ulteriori aspetti specifici riguardanti ...

Vodafone offre ad alcuni ex clienti Special Minuti 50GB a 6 - 99 euro - Wind il Samsung Galaxy J6 (2018) a un prezzo speciale : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposta Special Minuti 50GB con un canone di 6,99 euro

Samsung Galaxy A10 potrebbe non essere lo smartphone che ci aspettavamo : Samsung Galaxy A10 sarebbe passato da Geekbench e avrebbe svelato un paio di specifiche tecniche: potrebbe risultare il modello base della gamma Galaxy A (2019).

Samsung Galaxy S10 Plus è ancora più bello in questa nuova foto leaked : Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto con cornici ancora più ridotte e diverso posizionamento di vari aspetti. Disponibile anche un video teaser dei Galaxy S10.

Campione di memoria il Samsung Galaxy S10 Plus con 12 GB di RAM e 1 TB di storage? Quanto costerebbe : Il prossimo 20 febbraio, nel corso dell'evento di lancio dei Samsung Galaxy S10 Plus, assisteremo alla presentazione pure di un modello di Galay S10 Plus con una RAM da ben 12 GB e uno spazio di archiviazione interno da 1 TB? Si tratterebbe forse di un modello premium destinato a pochi e dunque in edizione limitata? Non ci resta che raccogliere i rumor introno al device di punta pronto al lancio fra una manciata di giorni. Del probabile ...

Tempo di patch XXU3ERL3 per i Samsung Galaxy S7 TIM : via al download ufficiale : Torna a far parlare di sé il Samsung Galaxy S7 TIM oggi 29 gennaio. Dopo una lunga attesa di quasi due mesi (vedere per credere il nostro ultimo articolo dedicato a questa specifica versione dello smartphone), in queste ore possiamo imbatterci nuovamente in un aggiornamento per una delle varianti del device più popolari qui in Italia. Vi dico subito che non si tratta del recente aggiornamento di gennaio, quello che per intenderci è stato reso ...

Pochi giorni ad Android Pie su Samsung Galaxy Note 9 Vodafone - l’annuncio : I possessori del Samsung Galaxy Note 9 brand Vodafone hanno di che esultare questa mattina: entro la fine della settimana, stando a quanto dichiarato dal gestore rosso attraverso il proprio forum ufficiale, gli esemplari sopra citati riceveranno l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, accompagnato dalla nuova interfaccia proprietaria One UI. Lo stesso annuncio era stato fatto per i Galaxy S9, che, da qualche minuto, hanno iniziato a ricevere la ...

Il più piccolo dei Samsung Galaxy S10 non si chiamerà Lite - ma vi piacerà comunque : Secondo quanto riporta una fonte ritenuta affidabile, il più piccolo dei Samsung Galaxy 10 non si chiamerà Lite e avrà ottime caratteristiche tecniche.

Approdo Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone il 29 gennaio : dettagli pacchetto e link download : Ci siamo, anche se con un po' di ritardo. L'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone è realtà a partire da questa mattinata del 29 gennaio in Italia. Il top di gamma serigrafato, rimasto finora a secco del major update, può finalmente beneficiarne (dopo che lo stesso passaggio ha colpito stranamente prima i possessori dei modelli TIM dello stesso telefono). Solo qualche giorno in più di attesa tuttavia e il rilascio è ...

Vodafone annuncia Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 - S9+ e Note 9 : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 9 Pie e Samsung One UI entro la fine della settimana: ad annunciarlo è l'operatore stesso sul suo forum ufficiale.

Stracciatissimo prezzo per Samsung Galaxy M10 e M20 : li vedremo mai in Italia? : I nuovi Samsung Galaxy M10 e M20 sono realtà: i due device di fascia media (anzi dei veri e propri entry level) ad un prezzo più che concorrenziale sono stati lanciati oggi 28 gennaio in India e la loro caratteristica peculiare risiede prima di tutto nel display, il cosiddetto Infinity-V a goccia. Le specifiche hardware sono più che sufficienti per utenti senza troppe pretese ed è per questo che in molti si chiedono se vedremo mai i due ...

Samsung Galaxy M20 ed M10 ufficiali in India : due fratelli (molto) diversi a prezzi stracciati : Dalle indiscrezioni ai fatti: Samsung ha ufficializzato in India i primi due esponenti dell'inedita famiglia Galaxy M

ASUS ZenFone 5 e 5Z ricevono Android 9 Pie mentre si aggiornano anche ASUS ZenFone Max M1 - Pro M2 e Samsung Galaxy A8 Plus (2018) : Per gli ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5z è arrivato il momento dell'atteso update ad Android 9 Pie, oltre che per nuove patch di sicurezza