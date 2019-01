Saluto romano consigliere Fi Reggio C

Portiere inglese squalificato per 5 giornate : "Ha fatto il Saluto romano" : ... che ha definito il suo presunto saluto romano durante una cena di squadra un gesto 'abusivo, offensivo e improprio, che ha screditato il gioco', ritenuto - come scrive Sky Sport - una violazione ...

Saluto romano - la FA accusa Hennessey di nazismo : Altra polemica, altra punizione contro il nazismo. In Inghilterra, in questi mesi, non sono mancati casi del genere. Ultimo dei quali il presunto Saluto romano da parte di Wayne Hennessey. Il portiere ...

Macerata : grida “negre” a due ragazze - lancia loro un petardo e fugge facendo il Saluto romano : Due ragazze italo-senegalesi sono state aggredite da un uomo e una donna di 50/60 anni la notte di capodanno. L'uomo, dopo aver gridato "negre", ha lanciato loro un petardo ed è scappato facendo il saluto romano. La sua compagna rideva, mentre le persone che hanno assistito alla scena non hanno mosso un dito per aiutare le due vittime.Continua a leggere

Sassari. Saluto romano a funerale del professore : 23 attivisti di CasaPound indagati : Per tre volte nella chiesa di San Giuseppe aveva risuonato il richiamo “camerata Giampiero Todini” e per tre volte era arrivata la risposta “presente” proferita da alcuni “camerati” schierati col braccio alzato per l’ultimo Saluto al docente di Storia del Diritto italiano. Ora rischiano il processo.Continua a leggere

Predappio - avvocatessa fa il Saluto romano con bimba in braccio : Ordine apre procedimento disciplinare : Il saluto romano mentre ha in braccio una bambina. È stata immortalata così Francesca Risito, avvocato di Loreto, che il 28 ottobre era alla commemorazione della marcia su Roma a Predappio. Ma contro Risito l’Ordine degli avvocati di Ancona ha aperto un procedimento disciplinare a seguito della segnalazione anonima dello scatto, pubblicato sul Corriere della Sera . saluto romano a Predappio con una bimba in braccio: ammonita ...

Saluto romano - confermata archiviazione : ANSA, - BOLOGNA, 27 NOV - Il giudice del Tribunale di Bologna, Paola Palladino, ha respinto il ricorso del Comune di Marzabotto contro l'archiviazione di Eugenio Maria Luppi, il calciatore dilettante ...