Pronti i fondi per le imprese Ma servono buoni progetti

ilgiornale

: RT @O_Strunz: #Topi a #Roma, M5S: 'Pronti 2,4 mln per derattizzazione'. Hanno trovato i fondi per smantellare le sedi di #CasaPound? (@Lu… - rebelitzk : RT @O_Strunz: #Topi a #Roma, M5S: 'Pronti 2,4 mln per derattizzazione'. Hanno trovato i fondi per smantellare le sedi di #CasaPound? (@Lu… - enricoremolif : RT @O_Strunz: #Topi a #Roma, M5S: 'Pronti 2,4 mln per derattizzazione'. Hanno trovato i fondi per smantellare le sedi di #CasaPound? (@Lu… - LorellaBasso : RT @O_Strunz: #Topi a #Roma, M5S: 'Pronti 2,4 mln per derattizzazione'. Hanno trovato i fondi per smantellare le sedi di #CasaPound? (@Lu… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Mica facile di questi tempi essere una banca, di investimenti, e per giunta europea. Eppure la Bei - acronimo, appunto, di Banca Europea per gli Investimenti - è la dimostrazione di come Europa e ...