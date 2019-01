Boxe | definite date e località dei Mondiali 2019 | uomini e donne protagonisti in Russia

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La Federazione Internazionale di Pugilato ha ufficializzato lee i luoghi in cui si svolgeranno idi. Entrambe le rassegna irisi terranno in: glisarannoad Ekaterinburg dal 7 al 21 settembre mentre leandranno in scena a Ulan Ude dal 3 al 13 ottobre. Le due competizioni dovrebbero anche assegnare dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sempre che lariesca effettivamente a essere inserita nel programma a cinque cerchi (la presenza della nobile arte è ancora in dubbio).